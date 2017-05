REGARD : Le net, un ami dont il faut se méfier

S’il y a une chose dont on ne peut vraiment pas se passer, de nos jours, c’est bien internet, devenu un outil de travail qui a prouvé son efficacité et mérité, haut la main, notre sympathie et sans doute notre confiance . Que c’est dur de vivre sans faire un petit coucou à notre grand cheikh « Google », ces incontournables réseaux sociaux qui détiennent des vrais et des fausses informations, bref, cette technologie haute voltige, unique en son genre, même. Ce ne sont certainement pas les accros de celle-ci qui vont nous contredire ou encore remettre en cause l’importance cruciale et les grandes vertus de ces moyens de communication. Se connecter encore et toujours. Rien n’arrête cette fougue qui s’empare de nous et se transforme souvent en manie intraitable et ingérable. Pis encore, elle est toxique, destructrice, à l’heure du grand magnétisme de la toile dont les utilisateurs se comptent par des millions. La technologie est une arme à double tranchant, et la cybercriminalité qui prend de l’ampleur dans le monde entier. Nous ne sommes à vrai dire, pas à l’abri d’une plaisanterie de mauvais goût ou carrément une mauvaise surprise. Depuis l’arrivée de tous ces services sur internet, à l’origine du boom de la population des « connectés », la criminalité a pris de nouvelles formes, notamment pour une certaine catégorie qui détient, il faut le dire, tous les secrets du monde de l’informatique. Violation de la vie privée, escroqueries, chantage, détournement de mineurs, exploitation d’enfants et autres crimes n’ont d’autre visage que cette technologie époustouflante qui nous ensorcelle et jette son dévolu sur nous malheureusement. Les exemples ne manquent certainement pas de nos jours avec tous ces « monstres » qui utilisent le meilleur, le plus répandu et le plus rapide de tous les moyens de communication pour leur dessein. Internet est loin sans doute d’être aussi parfait qu’on le pense. Il n’est ni propre, ni intègre, pour notre plus grand malheur, d’où l’intérêt aujourd’hui d’être vigilant pour que nos enfants ne soient pas des proies faciles des bourreaux qui se cachent derrière la toile.

Samia D.