Pour contrôler les viandes dans la wilaya d’Alger : Plus de 200 médecins vétérinaires mobilisés

Plus de 200 médecins vétérinaires seront mobilisés durant le mois de Ramadhan dans la wilaya d’Alger pour assurer un contrôle rigoureux des produits alimentaires d’origine animale, en premier lieu les viandes rouges pour préserver la santé du citoyen, a affirmé l’inspecteur vétérinaire de la wilaya d’Alger, Terioussti Abdelhalim.

Dans le cadre du contrôle des produits alimentaires dans la wilaya d’Alger durant le mois de Ramadhan, M. Terioussti a déclaré à l’APS que «250 médecins vétérinaires ont été mobilisés au niveau de 57 communes de la wilaya d’Alger pour assurer un contrôle rigoureux au niveau des abattoirs de viandes rouges et abattoirs de volaille durant le mois de Ramadhan pour préserver la santé du citoyen».

Les médecins vétérinaires chargés du contrôle sont présents aussi au niveau des pêcheries et postes frontaliers, notamment au niveau du port d’Alger et de l’aéroport ou un contrôle rigoureux est imposé par les médecins vétérinaires aux viandes provenant de l’étranger, a-t-il poursuivi. Les médecins vétérinaires veillent en collaboration avec les bureaux communaux de santé et d’hygiène à organiser une large action de sensibilisation durant le mois de Ramadhan au niveau des marchés pour inciter les commerçants, à respecter les règles d’hygiène. Concernant les viandes rouges importées cette année «d’Espagne, de France et de Brésil» à l’occasion du mois sacré, il a précisé qu’elles «ont été soumises à un contrôle rigoureux et sont certifiées halal».