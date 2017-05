Le psoriasis : Sensibiliser pour combattre les idées reçues

Mal connu, mal vécu, le psoriasis qui est une maladie inflammatoire chronique, non contagieuse, dont les symptômes se manifestent principalement au niveau de la peau.

Deux à trois millions de personnes sont concernées par cette pathologie, qui peut revêtir une forme sévère, et dont l’impact sur la qualité de vie n’est plus à démontrer. Elle provoque l’apparition de plaques rouges squameuses et des lésions inflammatoires, notamment sur le cuir chevelu, les mains, le dos ou les coudes. Afin de sensibiliser le grand public à cette maladie inflammatoire de la peau et des articulations, l’association nationale des malades atteints de psoriasis lance une nouvelle campagne de sensibilisation sur le psoriasis, organisée samedi dernier à la placette Rais Hamidou, Ex La Pointe Pescade. Il s’agit de faire connaitre cette maladie, mettre en lumière les nombreuses idées reçues autour de la maladie et libérer la parole afin d'aider les patients à rompre le cercle de l'isolement. Le médecin interniste, Yemna Sekhara, membre fondateur de l’association a précisé que «l’objectif visé par ces journées de sensibilisation est de faire connaitre la souffrance des personnes atteintes. Au-delà de la petite lésion cutanée, il y a de la souffrance, il y a le regard des autres et celui de soi- même». Le docteur Sekhara a indiqué que «les statistiques sous-estiment les cas ; elles parlent juste des malades qui sont suivies régulièrement.» Le stress est un facteur qui entretient le psoriasis. Nous pouvons observer des avancées thérapeutiques mais pas de traitement définitive, en plus de rupture de médicament. Certains traitements ne sont pas disponibles du tout en Algérie. Des classes thérapeutiques sont prescrites par les dermatologues mais n’existent pas en Algérie et les malades désespérés par le ont souvent recours à la «roukia» et à la phytothérapie.



Le manque de structure qui traite le psoriasis.



Il existe seulement deux structures à Alger. Des malades viennent de l’intérieur du pays pour se faire soigner. On a besoin de dermatologue pour suivre les malades et une bonne prise en charge psychologique.»

De son coté, M’hand, membre de l’association nous a expliqué que «les personnes atteintes de psoriasis souffrent du regard des autres. Ils demandent à la société de les accepter afin de mener une vie normale. Ce n’est pas maladie contagieuse et les malades de plus en plus stressés, plus, augmentent les poussés de psoriasis.»

En effet, selon les spécialistes, le stress entretient une relation étroite avec le psoriasis, comme facteur déclenchant des poussées, mais aussi comme conséquence pesante de l'apparition des plaques.

La plupart des personnes atteintes de psoriasis en ont fait l'expérience au moins une fois : une rupture sentimentale, le décès d'un proche, un accident, des problèmes professionnels… en un mot, des événements stressants déclenchent souvent une poussée de psoriasis. À contrario, lorsque l'anxiété régresse, le psoriasis diminue.Le stress seul ne peut expliquer l'apparition du psoriasis. Des facteurs génétiques, environnementaux et immunitaires, à savoir la défense naturelle de l'organisme, sont à l'origine de cette maladie. Cependant une poussée de stress peut être à l'origine de la première poussée, tout comme une infection, un accident ou encore des changements hormonaux, laissant penser à tort que ce choc a déclenché la maladie.



Le psoriasis est source de troubles psychologiques



La peau est le centre de toutes les petites attentions, et pas seulement chez les femmes. Lorsque les plaques touchent le visage, le psoriasis est particulièrement mal vécu, portant atteinte au potentiel de séduction, à l'image de soi. La peur des rechutes, du regard des autres fragilisent les malades, provoquant stress, anxiété, insomnie, difficultés de santé voire repli sur soi, dépression plus ou moins sévère.

Wassila Benhamed