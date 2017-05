Exposition « Nombreuses facettes » de Djahida Houadef : Lumières en mouvement

Comme chaque année en avril-mai, le patrimoine se voit tout particulièrement médiatisé, précisément à l'occasion du « mois du patrimoine », qui va du 18 avril au 18 mai dans notre pays. Un mois dont le succès ne cesse de croître d'année en année. Ici et dans ce cadre-là, une exposition en figures libres de Djahida Houadef à l'Institut Cervantès d'Alger.

Pas de thème imposé, pas d'idées directrices dans cette exposition. L'artiste a laissé sa magnifique collection de toiles — anciennes et nouvelles — s'aventurer au gré de son imagination, et brosser un vaste tableau de son travail créatif, avec pour seuls mots d'ordre : « poésie ! », « rêve ! », « lumière ! », « couleurs ! », etc. C'est comme un avant-goût de vacances, une récréation de fin d'année scolaire. Le « sujet » peut être risqué par endroits.

Or, il va de soi que « l'art se nourrit d'inspiration, certes, mais aussi de contraintes », etc. L'artiste en est bien évidemment consciente. C'est pourquoi la présente exposition ne ressemble en rien aux précédentes. A la fois « paysagiste », « botaniste », « architectural » et autres modes se sont lancés sans filet dans la réalisation de « jardins secrets » dont la règle du jeu est pourtant bien établie : une peinture contemporaine, avec des approches quelque peu fantastiques, de celles, précisément, qui interpellent sciemment le regard du spectateur. Pour tout dire, un jeu de contrastes fort plaisant, une combinatoire à « nombreuses facettes », où chaque visiteur peut trouver sa place et ce, à travers la lecture qui lui convient.

Autant dire une véritable expérience, à la fois artistique et pédagogique, pour une exposition exceptionnelle, au sens premier du terme. Peut-on y déceler une dimension ethnique de l'œuvre de l'artiste peintre ? Oui et non : oui parce que Djahida Houadef investit de la même façon le paysage, les personnages, en menant une réflexion sur ce que nous voulons en faire ; non, parce qu'ici les œuvres sont directement accessibles et l'artiste peintre échappe à la préoccupation de savoir ce que pourrait être aujourd'hui un art sous une influence quelconque.

Exotismes en fragrances infiniment précieuses



Cependant, comme lors des éditions précédentes, l'exposition d'aujourd'hui explore les sensations et, toutes proportions gardées, emprunte quelque part à l'éminent écrivain portugais Fernando Pessoa l'argument ultime de cette énième manifestation picturale : « sentir tout, de toutes les façons ». Sous le titre délibérément recherché de « Nombreuses facettes », une trentaine de toiles nous proposent d'explorer le domaine du sensible à travers la représentation de chaque œuvre, voire à travers d'autres « médiums » qui dialoguent avec elle. Ainsi Djahida Houadef nous propose certes des toiles de collections passées, mais aussi et surtout de nouvelles œuvres à découvrir comme par exemple « Jatni Braya Jat » (Une lettre m'est venue), « Ouvrir ses ailes vers un ciel prometteur », « Promenade du dernier jour », « Au moment de la dernière lueur » ou « Agulwan » et « Baldaquin », pour n'en citer que quelques-unes. Bref, on se trouve face à une sélection représentative qui reflète le haut niveau de créativité contemporaine de l'artiste. L'exposition consiste d'ailleurs en un parcours qui mène le visiteur, guidé par la mise en lumière des œuvres exposées, par leurs motifs bigarrés ou leurs teintes audacieuses, à découvrir également l'exotisme oriental et africain en fragrances infiniment précieuses.

A voir avant le 22 mai 2017 à l'Institut Cervantès, jour de clôture de l'événement en question.

Kamel Bouslama