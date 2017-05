Dans la LUCARNE : Un retour qui n’a que trop duré

Il faut dire que les trois lauréats des championnats nationaux amateurs méritent amplement leur accession au palier supérieur. En effet, le WAT, à l’Ouest, le RCK, au Centre, et l’ASM, à l’Est, ont vraiment «cravaché dur» pour mettre la main sur le fameux sésame. C’est vrai que les autres prétendants, qui avaient lutté de toutes leurs forces pour y accéder, n’ont pas démérité eux aussi. Malheureusement, il n’y aura qu’une équipe qui accède par groupe. Et c’est dommage ! Car l’USMAnnaba, le MOC, l’USChaouia, Ouargla, OMArzew, Oued Rhiou, Beni Douala, Amizour, M’sila, NARBRéghaïa…ont eux aussi suscité l’intérêt de tous. Toutes ses équipes ont lutté jusqu’au bout. C’est ce qui avait suscité à l’égard du football prodigué dans ses divisions l’admiration de beaucoup de sportifs, d’observateurs. Ils ont donné plus de leur temps pour suivre les péripéties d’un football qui s’est avéré plus spectateur que celui distillé dans les divisions d’élite. Et c’est déjà cela de gagner. On a été ainsi appelés à connaître certaines équipes comme Beni Douala ou Amizour qu’on ne connaissait pas trop bien. C’est le cas aussi à l’Est et à l’Ouest du pays. Les gens étaient vraiment satisfaits par tout ce que ces différentes équipes avaient produit une saison durant. Ceci dit, il y a lieu ici de s’appesantir un peu plus sur l’accession du RCKouba. Cette équipe de l’entraîneur Bouzidi avait déjoué, le moins que l’on puisse dire, tous les pronostics. Personne n’avait misé sur cette équipe, surtout qu’elle n’avait pas de grands sponsors. C’est ce qui explique d’ailleurs le fait qu’elle soit «cloitrée» pendant quasiment cinq exercices dans cette division du championnat Amateur. Certains avaient même craint qu’elle ne rétrograde en Interrégions. Ce qui serait pour le moins «suicidaire» pour cette équipe considérée, à juste titre, comme un club formateur par excellence. Il avait donné énormément de joueurs aux équipes aussi bien du centre que des autres contrées du pays. Il avait joué un rôle des plus utiles dans notre «jeu à onze». Cette équipe des Amirouche, des frères Aït-Chegou, Tobaline, Safsafi, Kaoua, Bakou, Teldja, Assad, Aït-Hamouda, Hammada…ne doit pas «mourir» ou tomber en désuétude. Comme dirait l’adage, les «grands clubs ne meurent jamais». Voilà qu’avec la volonté des uns et des autres et surtout une direction qui a réussi, malgré tout, son recrutement en ramenant Ghanem et Metref Hocine pour ne citer que ceux là, elle vient de réussir son pari. Pourtant, rien ne fut facile, surtout qu’on changeait les «entraîneurs comme on changeait des chemises». Le dernier Zemiti avait cédé sa place à Bouzidi. Il avait même démissionné avant de revenir à de meilleurs sentiments. Aujourd’hui, les dirigeants ont vu juste en gardant Bouzidi, un technicien «teigneux» et qui travaille avec cœur et passion. Il avait cru en ce groupe, et l’accession est désormais là. Malgré la très forte pression imprégnée par l’équipe de Beni Douala qui aurait mérité aussi d’accéder, les koubéens n’ont pas cédé, puisque tout s’est décidé dans l’ultime rencontre du présent exercice, et plus précisément à Ouargla. C’est vrai que cette performance mérite sincèrement d’être fêtée comme il se doit. Il s’agit désormais de faire en sorte que le RCKouba parvienne à se doter d’un sponsor qui sied parfaitement bien à son rang afin que la situation de «l’ascenseur» ne soit plus de mise. C'est-à-dire qu’il faut s’entourer de quelque chose de consistant pour ne pas revivre les mêmes «cauchemars» d’hier. Cette équipe formatrice doit rester à la «cime» de notre football pour ne pas être «dévorée» par l’implacable réalité d’un football où l’argent occupe une place très grande et que personne ne peut nier. Bon vent pour la saison prochaine en Ligue2 !

Hamid Gharbi