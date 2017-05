Manager de l'USM Alger, Mahiedine Meftah se trouve depuis vendredi à Harare, pour préparer la venue de son équipe au Zimbabwe, en vue de la 2e journée de la phase de poule de la Ligue des champions africaine de football (Groupe B), prévue mercredi contre le FC Caps United.

«Le manager Mahiedine Meftah se trouve depuis vendredi à Harare. Il est accompagné du cuisinier du club, avec lequel il entame les préparatifs nécessaires avant l'arrivée du reste de l'équipe, prévue dimanche soir», a détaillé la direction des Rouge et Noir sur son site officiel. Le départ de l'USMA à Harare a eu lieu hier dimanche, à 14h00, à bord d'un vol spécial de compagnie Tassili Airlines, alors que le match contre Caps United et prévu mercredi, à 15h00, au National Sports Stadium de Harare. Avant leur départ au Zimbabwe, les champions d'Algérie en titre effectueront deux séances d'entraînement au Centre technique national (CTN) de la Fédération algérienne de football (FAF), à Sidi-Moussa (Alger). La première séance est prévue samedi, à 16h30, et la seconde dimanche matin, à 10h00. «Ces deux séances d'entraînement sont prévues sur un terrain en gazon naturel.

Ce qui permettra aux camarades du défenseur Mohamed Benyahia de s'habituer à ce type de pelouses en vu du match de mercredi, qui se jouera également sur du gazon naturel», a encore précisé le club algérois dans un communiqué.

Lors de la première journée, l'USMA s'était imposée à domicile contre le représentant libyen, Ahly Triploi (3-0), au moment où Caps United est allé perdre (2-0) chez les Egyptiens du Zamalek. Le retour des Rouge et Noir à Alger est prévu juste après la fin du match, soit le mercredi 24 mai, à 20h00.