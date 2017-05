Les Sétifiens prennent une sérieuse option

Cette 27e journée a été marquée par le report de trois rencontres. Il s’agit de : MCA-CRB, USMA-NAHD et USMH-CSC. Profitant de cette occasion, la LFP a organisé le match en retard entre le CSC et le MCA.

Le match CSC-MCA s’est déroulé à Benabdelmalek, d’une capacité de 12.000 places. Le dernier mot est revenu aux constantinois qui l’ont emporté sur le score de 2 à 0 sur des buts de Manucho (penalty 22’) et Rebih (75’). Les mouloudéens ont raté, en fin de partie, un penalty par Gourmi. Une victoire qui entretient l’espoir pour les constantinois, même s’ils ne sont pas encore sortis de l’auberge. Le MCA, pour sa part, a quelque peu remisé ses chances de remporter le sacre, même si en quatre matches tout reste possible pour eux. Les sétifiens ont creusé l’écart, mais le MCA n’a pas joué. Il ne le fera que samedi prochain. Il faut dire qu’ils ont peiné avant de l’emporter en fin de partie sur un but chanceux de Djahnit devant une défense de la saoura qui est restée spectatrice. Ils n’ont esquissé aucun geste. Ceci dit, ce succès a accru les chances des camarades de Kenniche de finir sur la cime du podium. Du coup, c’est l’USMBA qui a fait la bonne affaire du jour en «étrillant» l’OMédéa, déjà assuré de se maintenir en Ligue1, sur le net score de 3 à 0. Les buts des abassi ont été l’œuvre de Bouguelmouna, Chetal et Zouaghi. Une victoire nette et sans bavures qui leur a permis de remonter à la 2e place provisoirement du fait que le MCA aura à jouer un match en retard samedi prochain, au stade du 5-Juillet devant le CRB.

Le MCOran, qui recevait la lanterne rouge, le MOBéjaïa, a fini par gagner, mais il a souffert vers la fin du match. Menant sur le score de 2 à 0 sur des buts de Hichem Chérif et Bentiba, les hamraoua ont souffert en seconde mi-temps, lorsque les visiteurs avaient réduit le score par Athmani. Notons que les mobistes avaient raté un penalty par Belkacemi dans les ultimes instants du match. Les béjaouis ont failli revenir au bercail avec un précieux point afin de bien préparer la saison suivante.

A Batna, au stade Sefouhi, les gars de Tadjenanet sont retournés chez eux avec le plein de points. En effet, ils ont réussi une victoire pour le moins salutaire sur des buts de Noubli et Demène qui avait bien suivi l’action du penalty repoussé par le gardien batnéen. Un succès qui redonne espoir aux poulains de Meziane Ighil. La JSK a réussi à renouer avec la victoire suite à un but de Boualouidet qui avait exploité une flagrante erreur de Mekkaoui. Toutefois, rien n’est encore définitif. Il faudra encore cravacher dur pour s’en sortir.

Notons que la télévision algérienne a brillé par son absence du fait que des présidents de clubs ont refusé que les matches de leurs équipes respectives soient retransmis. Du jamais vu dans les annales du football national, mais aussi mondial. Demain, ils peuvent nous demander de jouer dans l’obscurité pour que personne ne puisse voir ce qu’ils sont en train de manigancer pour gagner sans témoins. C’est grave et antisportif ! Où est l’éthique sportive surtout qu’on vient d’instituer une commission à cet effet, présidée par Mohamed Maouche, au sein du Bureau Fédéral de la FAF.

H. G.