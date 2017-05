Jeux de la solidarité Islamique de BakOu-2017

Les verts ont vaincu le signe indien

L'équipe nationale de football a vaincu le signe indien en signant sa première victoire, toute catégories confondus, face au Cameroun. Les camarades de l'excellent portier Rahmani ont dompté, hier au stade Tofiq Bahramov

de Baku, les Lions indomptables, remportant par la même la médaille d'argent du tournoi de football des Jeux

de la Solidarité islamique.

Dans cette rencontre, pour le moins équilibré, l'Algérie, lésée en demi-finale face au pays hôte, s'est imposée par le score net et sans bavure de 2 à 0. C'est surtout en seconde période que les poulains du coach Chafik Ameur ont fait la différence. En première période, ce sont les joueurs du Cameroun qui se sont le plus distingués. Evoluant dans une configuration tactique assez offensive (4-2-3-1), avec un bloc médian, les protégés du coach Richard Towa ont d'emblée pris le cours du jeu à leur compte. Avec un jeu aéré et très élaboré, les coéquipiers du portier Mouengui se sont procurés de belles occasions de scorer. 18', le tir de Tchidjiu Pangop est écarté in extrémis par Merouani, alors que le gardien Algérien était battu. 21', la balle de Malolo Ekolo passe tout près du cadre de Rahmani. Juste avant la pause, Gueyap Dji parvient a chiper le cuir au latéral droit Attou, à la limite de la surface. Il ne parvient cependant pas à cadrer. De leur côté, le Onze national a choisi de subir le jeu et de procéder par des contres rapides. En seconde période, les joueurs du coach Ameur Chafik ont montré un tout autre visage, en passant à l'offensive. 51', Hamra lance El Mellali dans la profondeur. L'attaquant algérien prend le dessus sur la défense adversaire avant d'être fauché dans la surface par le gardien de but. L'arbitre de la rencontre, l'Azéri Allyar Agayev désigne sans hésiter le point de penalty. Gagâa exécute la sentence et donne l'avantage aux siens. 63', dans une chevauché solitaire sur le flanc gauche, Sâadi embarque toute la défense avant de servir Hamra au point de penalty, qui double la mise. Pris de vitesse dans ce half, les Camerounais ont été contraints de prendre plus de risques et de se découvrir pour tenter de revenir à la marque. ce qui a permis aux Algériens d'exploiter les espaces et de créer le danger dans la surface adverse. 66', le tir lointain de Gagâa a pratiquement effleuré le poteau gauche de Mouengui. 73', El Mellali reprend le centre de Meziani au point de penalty. Sa balle est passé tout prés. 78', El Mellali embarque toute la défense adverse, avant de rater son tir juste à l'entrée de la surface. 81', le coup franc de Sâadi a failli tromper la vigilance du gardien Camerounais. 85', le tir de Meziani est bien capté par le portier. Avec un peu plus d'application, les joueurs algériens auraient enregistré un score fleuve face à une formation, qui pratique un football assez plaisent, mais qui manque d'efficacité dans la phase de concrétisation. Une victoire et une médaille bien méritées pour une jeune sélection à qui on prédit un bel avenir.

Rédha Maouche

Déclarations



Ameur Chafik

(entraineur Algérien)



«Nous avons choisi de jouer derrière en première mi-temps pour aspirer la pression de l'adversaire. On savait que le Cameroun débutait très fort ses rencontre avant de flancher en fin de match. Aussi, on devait rester prudent face à cette équipe qui pratique un beau football. à cause des suspensions. D'autant plus que nous étions amoindrie En seconde période nous sommes passé à la vitesse supérieure. Après le premier but, nous avons gérer la rencontre, surtout. Nous avons exploité les espaces pour créer des occasions de scorer et doubler la mise. Dans l'ensemble, je suis satisfait de la prestation de mon équipe durant ce tournoi. On avait les moyens d'aller en finale et de remporter la médaille d'or. Comme vous le savez, nous avons participé à ces joutes avec une équipe très jeune. Notre objectif est de monter une sélection olympique solide en prévision des JO de Tokyo 2020 et des Jeux Méditerranéens de Tarragone 2018. Nous allons poursuivre le travail, en renforçant l'équipe avec d'autres joueurs.»

R. M.

Richard Towa

(entraineur du Cameroun) :



«Le coach Algérien a été plus malin. l'Algérie a joué le contre. Ça a bien marché pour eux. Ils ont des ailiers assez vifs et rapides, qui ont fait la différence. Surtout après le premier but. Sinon, dans l'ensemble, le match était très équilibré. De toute manière, on savait très bien que la confrontation allait être difficile. Comme c'est toujours le cas entre l'Algérie et le Cameroun. Pour notre part, nous avons participé à cette compétition avec une sélection jeune que nous avons monté dans l'urgence. je sais aussi, que l'Algérie à pris part au tournoi avec une nouvelle équipe. je connais très bien la sélection olympique Algérienne. ce n'est pas celle qui était à Baku. bravo pour l'Algérie.»

R. M.

Volley Ball

Algérie 3 - Turquie 1

L'EN remporte le bronze

La sélection nationale de Volley Ball a remporté la médaille de bronze après avoir battu le Turquie, hier à l'occasion de la petite finale qui a eu lieu au Crystal hall de Baku. Une juste compensation pour le Six national qui aspirait à remporter l'or dans ce tournoi des jeux de la solidarité islamique. Les choses n'ont pourtant pas bien débuté pour les poulains du coach Mouloud Ikhedji. En effet, les coéquipier du passeur Kerboua se sont inclinés par le score de 25-20 lors du premier set. Les Algériens se sont par la suite ressaisis et réussi à reverser la vapeur, en leur faveur. Les verts ont remporté les trois prochains sets haut la main (25-18, 25-20 et 25-22). Une victoire méritée pour le joueurs Algériens qui ont bien réagi après l'élimination en demi-finale face au pays hôte, la veille. «Je suis très satisfait du rendement de mes joueurs. J'avais quelques appréhensions après la défaite face à l'Azerbaïdjan, avant cette rencontre contre la Turquie. Les joueurs ont bien réagi. Ils ont affiché une réelle volonté de vaincre, malgré la perte du premier set. Ils n'ont pas flanchés et ont continuer à appliquer les consigne et à y croire, contrairement au match de demi-finale où nous avons pratiquement offert la victoire à l'adversaire. Nous avons visionné la vidéo du dernier match de la Turquie face à l'Iran. Nous avons bien étudié leurs points forts et faibles. Tactiquement, nous avons bien géré le match», nous a déclaré l'entraîneur national, avant d'enchaîner en abordant le bilan de la participation Algérienne : «Dans l'ensemble je dirais que la participation à ces jeux était bénéfique pour nous. Nous avons disputé six rencontres de très bon niveau, ça nous a permis d'évaluer les joueurs sélectionnés. Le seul point noir demeure la programmation. les organisateur n'ont pas respecté la réglementation en vigueur dans les tournois internationaux. Normalement il y a une journée de repos après chaque trois rencontres disputées et une journée de repos la veille des demi-finales et de la finale. Nous avons eu une journée de repos après nos deux premiers matchs et après nous avons enchaîné quatre rencontres de suite. Sur le plan physique cela nous a pénalisé. Pour moi, la médaille de bronze et le minimum qu'on pouvait réaliser dans ce tournoi qui était à notre portée. Pour moi, la médaille de bronze et le minimum qu'on pouvait réaliser dans ce tournoi qui était à notre portée.» A propos des championnat d'Afrique des nations, prévus dans trois mois, le sélectionneur national, rencontré à la fin de la partie, nous indiqué : «Comme je viens de vous le dire, ce tournoi nous a permis de voir à l'œuvre certains éléments. Nous allons bien évidement effectuer d'autre regroupement et bien évidement renforcer l'effectif avec d'autres éléments. Comme vous le savez, nous nous sommes déplacés à Baku sans plusieurs joueurs, retenus par les examens scolaires de fin d'année.»

R. M.

ATHLETISME

Sabour Sid Ali

(Sélectionneur national)



« Objectif

atteint »

Le perchiste Hicham Cherabi a offert, samedi à l'occasion de l'ultime journée de compétition, à l'athlétisme algérien, présente à Baku avec une équipe assez réduite, sa toute dernière médaille dans ces jeux de la solidarité islamique. La discipline phare du sport national porte à six le nombre de podium réalisé dans ces joutes (1 or, 2 argent et 3 bronze). C'est dans les spécialité techniques et le demi fond que nos athlètes se sont illustrés. Tahani Romaissa Belabiod s'est adjugé l'or du saut en longueur. De son côté, Amina Bettiche a remporté le bronze du 1.500 m et l'argent du 3.000 m steeple. Yousra Arar a fini en seconde position du concours du saut en hauteur. Mohamed Amine Belefrar (800 m) et Hicham Cherabi (saut à la perche) ont offert le bronze à l'Algérie, pour leur part. «Nous avons tablé sur cinq podiums à Baku, sans préciser la couleur des médailles. Nous en avons glané six. Je pense que l'objectif est largement atteint concernant l'athlétisme dans ces jeux. Certes, nous avions les moyens de faire mieux. Cependant, certains athlètes ont contracté des blessures durant la compétition, à l'image de Bouhada qui était qualifié pour la finale du 400 m. «Nous a déclaré le sélectionneur nationale, Sabour Sid-Ali, samedi l'Olympic stadium à l'issue de la dernière journée des compétition d'athlétisme, avant de poursuivre : «Il faut savoir que la majorité des athlètes viennent à peine de terminer leur préparation d'avant saison. Ils ne sont pas encore au meilleur de leur forme. Certains souffrent de blessures, aussi. Nous sommes venus en Azerbaïdjan avec une équipe amoindrie. Ce qui explique un peu les choses par rapport aux objectifs et aux résultats enregistrés. Cela dit, le niveau de cette compétition était relativement appréciable avec la participation de champion du monde et autres finalistes aux derniers Jeux Olympiques de Rio 2016.» A propos des prochains échéances de la sélections nationale, Sabour, nous a indiqué : «La participation au jeux islamique de Baku était pour nos athlètes une bonne opportunité d'entamer la saison sportive. L'objectif majeur de la fédération restent les championnat du monde de Londres au mois d'août prochain, avec la participations aux différents meetings pour les athlètes. Certains ont déjà réalisé les minimas, alors que d'autres, encore en phase de préparation, ne l'ont pas fait.»

R. M.



Luttes associées

Du bronze pour Yahiaoui Chaima Kheira



L'athlète algérienne Yahiaoui Chaima Kheira, engagée dans la compétition de lutte libre à remporté la médaille de bronze de la catégorie des moins de 48 kg. La lutteuse algérienne a été battu par la représentante turque Evin Demirhan, puis par l'Azérie Stadnik Maryia. Pour rappel, seules trois athlètes ont pu participer à ce concours, après le forfait de deux lutteuses la veille de la compétition. A noter toutefois, que Stadnik Maryia, d'origine ukrainienne, compte deux médailles d'argent et une de bronze aux Jeux Olympiques, elle est championne olympique et six fois championne d'Europe. Pour sa part, Yahiaoui a offert à l'Algérie sa 40e médailles dans ces jeux de la solidarité islamique (7 or, 12 argent et 21 bronze).

R. M.