Grand angle : Mauvais signe

L'attaque contre la base militaire aérienne de Barak Echhati, en Libye, fermement condamnée par l’Algérie est un mauvais signe. En effet, alors que les pays voisins, réunis à Alger le 8 mai dernier dans le cadre de leur 11e réunion ministérielle, avaient encouragé les parties belligérantes à poursuivre les efforts entrepris, destinés à soutenir le processus de règlement politique de la crise, par entre autres l’amendement de l’Accord politique signé sous l’égide de l’ONU, force est de craindre que cette attaque ayant fait au 141 personnes, dont la plupart des soldats loyaux au général Haftar, va complexifier davantage la situation. Ce dernier voudra sans nul doute «venger» ses morts, quand bien même le Gouvernement d’entente nationale (GNA) et le ministère de la Défense avaient tous deux condamné l'attaque de jeudi, affirmant ne pas avoir donné d'ordre en ce sens. Et, pourtant, une série de rencontres, dont celle début mai à Abou Dhabi entre le chef du GNA, Fayez El-Sarraj, et le maréchal Haftar, qui a permis un timide rapprochement entre les deux hommes qui avaient convenu d'arrêter une escalade militaire dans le sud, avait suscité l’espoir. Mais comme cela est à chaque fois le cas, il aura été de courte durée. Il est vrai aussi que les observateurs avertis du dossier libyen ont de tout temps averti sur la réversibilité des gains obtenus au prix d’une somme d’efforts considérables consentis depuis plusieurs années, et couronnés en 2015 par la signature de l’Accord politique. L’Algérie, soucieuse du devenir de la Libye, et préoccupée par les développements intervenus, a réitéré son appel aux parties libyennes, pour «favoriser le dialogue et la réconciliation nationale», afin de parvenir au règlement de la crise qui affecte ce pays. Elle ne manquera pas non plus d’exhorter «l'ensemble des acteurs libyens à placer l'intérêt de leur pays au-dessus de toute considération, pour mettre fin aux souffrances de ce peuple frère et voisin», tout en les appelant, «à la veille du mois de Ramadhan, mois de piété et du pardon, à faire preuve de retenue et de sagesse, et de rejeter toute escalade de violence qui ne peut conduire qu'au chaos et à la destruction». Cet appel sera-t-il entendu ? Car, pour ce faire, il faudrait que les Libyens aient leur destinée en main. Ce qui ne semble pas être vraiment le cas, au regard des nombreuses ingérences étrangères dans le dossier libyen. Lors de la conférence de presse animée conjointement avec M. Messahel, à l’issue des travaux de la réunion des pays voisins, le ministre libyen des Affaires étrangères, Mohamed Tahar, avait évoqué cette «ingérence étrangère» dans les affaires de son pays et dans la crise qui secoue la Libye, précisant que «l'intervention étrangère se poursuit, car les États ont des intérêts et des ambitions». Il ira même plus loin, en déclarant que «s'il n'y avait pas eu d'intervention étrangère pour appuyer certaines parties et des soutiens médiatiques en faveur de certains points de vue, les Libyens auraient réglé leur problème depuis longtemps». Car, estime M. Siyala, «le problème n'est pas vraiment complexe, mais quand on attise le feu, il est difficile de l'éteindre, et c'est pour cela que nous avons fait appel aux pays voisins et aux Nations unies». À bon entendeur.

Nadia K.