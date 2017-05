Présidentielle en Iran : Rohani plébiscité

Le président iranien Hassan Rohani a été largement réélu pour quatre ans, avec 57% des voix, dès le premier tour, un feu vert pour la poursuite de sa politique d'ouverture au monde et de réformes. La nette victoire de Rohani, religieux modéré de 68 ans, démontre qu'une majorité d'Iraniens approuve cette politique entamée par l'accord nucléaire historique conclu en juillet 2015 avec six grandes puissances, dont les États-Unis. Ebrahim Raissi, un religieux conservateur de 56 ans proche du guide suprême l'ayatollah Ali Khamenei, a remporté 38,3% des voix, a indiqué hier le ministère de l'Intérieur, qui a précisé que le taux de participation était de 73%. Avec 23,5 millions de bulletins à son nom, M. Rohani augmente considérablement le nombre de ses électeurs par rapport à 2013 : il avait alors obtenu 18,6 millions de suffrages (50,7%). Pendant sa campagne électorale, il avait demandé aux Iraniens de lui accorder plus de voix, pour pouvoir poursuivre ses réformes sur le plan intérieur et sa politique d'ouverture. Avant même l'annonce des premiers résultats partiels, des dirigeants conservateurs avaient déjà reconnu la victoire de leur adversaire. «Les premiers décomptes montrent que M. Rohani est le vainqueur (...) et il faut le féliciter», a écrit sur le réseau social Telegram Alireza Zakani, ancien député conservateur qui avait activement participé à la campagne contre la réélection de Hassan Rohani. Le premier vice-président de Rohani, le réformateur Es-Hagh Jahanguiri, qui s'était retiré de la course présidentielle en appelant à voter Rohani, s'est félicité sur Twitter de «la grande victoire de la nation iranienne».