Ramadhan 2017 : Le rôle de l’imam

Pour accueillir le mois sacré de Ramadhan 2017, la direction des affaires religieuses et du wakf de la wilaya d’Alger a organisé, hier, une journée d’étude sur le thème, à Dar El Imam de Mohammadia, regroupant l’ensemble des imams, enseignants et fonctionnaires du secteur. Présidée par Dr Mohamed Aïssa, ministre des Affaires religieuses et du Wakf, et également, celui des Moudjahidine par intérim, en compagnie de M. Abdelkader Zoukh, wali d’Alger, la rencontre a permis de rappeler l’importance accrue du rôle de la mosquée et de l’imam dans le domaine de la religion, d’abord, de la moralisation de notre vie quotidienne et son corollaire, la lutte contre les fléaux sociaux, sans oublier celui se rapportant à l’action socioculturelle et à la solidarité envers les pauvres et les nécessiteux. Dans ce contexte, le ministre des Affaires religieuses et du Wakf a prononcé une importante allocution dans laquelle il s’est longuement attardé sur le rôle de l’imam en matière de pratique religieuse, d’enseignement coranique et de promotion de la morale musulmane, avant de mettre l’accent sur la précieuse contribution de la mosquée dans la société, les actions qu’elle doit entreprendre, les projets socio-économiques à réaliser, pour se mettre au diapason des attentes de la jeunesse d’aujourd’hui. A ce propos, il a rappelé les dures conditions de travail des imams durant la décennie noire, les lourds sacrifices qu’ils ont consentis, notamment en matière d’explication, de sensibilisation et de rapprochement des vues des uns et des autres, pour convaincre de la nécessité de suivre la voie de la raison et du bon sens, à travers leur implication dans l’œuvre colossale de la Charte pour la paix et la réconciliation, initiée par le Président Abdelaziz Bouteflika et adoptée par référendum en 2005. Dr Mohamed Aïssa a saisi cette occasion pour exhorter l’assistance présente à se mobiliser davantage durant le mois sacré de Ramadhan pour permettre à la mosquée de jouer pleinement son rôle d’avant-garde dans la société, non seulement par un discours modéré et porteur, mais aussi à travers son implication dans la vie socio-économique et culturelle. Dans ce cadre, il a assuré qu’il n’a donné aucune consigne ou instruction aux imams, relative à l’accomplissement de la prière surérogatoire du ramadhan (Taraouih), contrairement aux rumeurs qui ont circulé sur ce point.

Mourad A.