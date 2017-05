Croissant-rouge algérien : La solidarité par le partenariat

Dans le cadre du renforcement des capacités du Croissant-Rouge Algérien dans sa mission d’aide humanitaire, à travers la vulgarisation de la culture de la solidarité, des convention de partenariats entre cet organisme et des représentants des associations algériennes de six régions de France, ont été signées hier, à Alger au niveau de la tour «Business center» du Hilton.

« C’est la première fois dans l’histoire du Croissant-rouge algérien qu’une telle initiative est concrétisée. Elle prévoit de concrétiser des actions ayant trait à l'aide sociale et à l'assistance humanitaire », s’est félicité Mme Saïda Benhabylès, la présidente du Croissant-Rouge qui a co-paraphé l’accord, en le qualifiant d’« acquis considérable » pour le mouvement caritative algérien.

La présidente a, d’ailleurs, espéré que cette initiative ouvrira des perspectives d’avenir très prometteuses « c’est que la conjoncture économique actuelle, due à une crise internationale, est accompagnée malheureusement d’une situation sécuritaire environnante très critique. En pareille occasion, les Algériens ont besoin de se serrer les coudes». La responsable a mis en exergue le rôle du CRA pour contribuer dans le renforcement de la cohésion sociale en Algérie «la communauté algérienne à l’étranger est un facteur très important du renforcement de la cohésion sociale», a-t-elle souligné. M. Saïda Benhabylès a expliqué que cette démarche rentre dans le cadre de la nouvelle stratégie du Croissant-rouge depuis 2014 qui consiste à renforcer les capacités afin de ne pas rester un fardeau pour l’Etat, bien au contraire, de devenir un complément pour compléter les efforts de l’Etat.

Aussi, comme elle tiendra à le préciser, l’initiative vise également à «redynamiser la culture de solidarité et à développer les actions d'aide humanitaire pour compléter les efforts des pouvoirs publics dans le domaine.»

L’ancienne ministre de la Solidarité a également insisté sur le rôle de tout un chacun de préserver les acquis de la Révolution, de l’indépendance, et surtout les acquis de la réconciliation nationale.

Présent, lui aussi a cette cérémonie, M. Yahia Mohabani, président du Croissant-rouge sahraoui (CRS) a tenu à saluer l'engagement de l'Algérie à leur égard, aussi bien sur le plan politique qu’humanitaire. Saisissant l’occasion, Benhabylès a appelé les présidents de ces associations à rendre visite aux réfugiés sahraouis dans les camps de Tindouf afin de constater de visu la situation humanitaire et surtout la détermination d’un peuple à lutter pour son droit à l’autodétermination. Il y a lieu de souligner que la convention-cadre a été signée par les présidents des six associations algériennes sises dans les régions de Marseille, Nantes, Toulouse, et Bordeaux, en présence du député représentant de la communauté algérienne à l'étranger, Samir Chaâbna, qui a contribué d’une manière significative à l’aboutissement de ce partenariat, nous a-t-on appris.

En vertu de cette convention, ces associations interviendront aux côtés du CRA, à travers notamment des donations destinées aux familles nécessiteuses, elles se sont également engagées à organiser des visites au profit d'enfants malades, à fournir des dons aux enfants scolarisés et à contribuer par des actions de solidarité lors des catastrophes naturelles, ainsi que des donation d’équipements médicaux. « Nous sommes heureux de sceller notre partenariat qui pose les jalons d’une collaboration fructueuse et efficiente entre les deux parties et contribuera à la concrétisation de notre programme d’actions. Cette collaboration se matérialisera à travers des projets concrets et bénéfiques à différentes couches de la société », a estimé le président de l’association du réseau et trésors de la Kahina de Marseille.

Sarah A. Benali Cherif