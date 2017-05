Mme Benghebrit : « Je m’attends à un taux de réussite élevé »

« Les examens se dérouleront dans les meilleures conditions possibles », a affirmé hier la ministre de l’Éducation, Nouria Benghebrit, à Constantine, où elle se trouvait en visite de travail et d’inspection. « Des consignes strictes ont été données afin de mettre les élèves dans de bonnes conditions, de même que nous avons mis en place un dispositif pour contrecarrer toute tentative de perturbation des examens ou de fraude » a-t-elle rassuré et d’ajouter : « En ce qui concerne l’examen de la 5e, nous allons procéder à l’identification des établissements où le taux de réussite est plus bas que la moyenne nationale afin d’analyser la situation et de prendre les mesures qui s’imposent. Pour le Brevet d’enseignement moyen et le baccalauréat, l’année scolaire s’étant caractérisée par un grand calme, je m’attends à ce que le taux de réussite à ces deux examens soit probablement plus important que celui de l’année passée ». À la nouvelle ville Ali Mendjeli, la ministre a assisté au lancement, à l’école primaire de l’unité de voisinage 18, d’une expérience pilote d’école « sans tabac » menée par l’association Waha en partenariat avec la direction de l’Éducation, et a tenu à féliciter les membres de ladite association. « C’est une action à saluer et les initiateurs sont à remercier, car dans ce secteur, la prévention contre tous ces fléaux est importante, mais aujourd’hui, le fait que les programmes de prévention soient intégrés aux cours par le biais de séquences d’apprentissage représente une plus-value certaine. Cette association s’est basée sur des études menées en milieu scolaire afin de cibler les classes d’élèves âgés entre 9 et 10 ans qui sont les catégories les plus vulnérables, et nous espérons que bientôt, avec l’implication du ministère de la Santé, ce genre de programmes puissent être généralisés à tous les établissements scolaires », a-t-elle déclaré à ce propos lors de son passage à la radio locale. Lors de cette même intervention, Nouria Benghebrit a abordé la question de la modernisation du secteur, expliquant que l’administration se devait d’être en mesure d’accompagner ladite modernisation en s’adaptant au numérique. Enfin, au sujet de la rentrée scolaire, la ministre a affirmé que son département avait entamé les préparatifs dès le mois d’octobre passé : « La circulaire-cadre est à la disposition des directeurs de l’Éducation depuis des mois. Je précise que nous avons ouvert 10.000 postes d’enseignants pour les CEM et les lycées, ainsi que 14.000 postes administratifs ». Entre autres points ayant figuré au programme de la visite ministérielle, les chantiers de réalisation d’une école primaire à l’U.V 16 de la nouvelle ville et d’un lycée à Aïn Smara, ainsi que la direction de l’Éducation, et divers établissements scolaires du chef-lieu de wilaya.

