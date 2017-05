ECLAIRAGE : De l’Etat

L’expérience universelle nous enseigne que les sociétés ont à chaque fois fait des bonds qualitatifs grâce à la partie éclairée de sa population dans tous les segments de la science, de la technique, des arts et des lettres. Que serait l’Occident sans le génie des savants de l’ère culturelle à laquelle nous sommes rattachés ? Pour avoir subi la loi criminelle du colon et de sa machine à broyer les espoirs, les Algériens connaissent la valeur du savoir. Le 19 mai ne constitue pas une simple date commémorative mais une prise de conscience permanente dont la symbolique dépasse la notion d'abandon, par les étudiants et les élèves, des bancs des écoles et universités pour rallier les rangs de la révolution de leur peuple face au colonisateur qui a spolié sa terre et confisqué sa souveraineté a souligné le Président Bouteflika dans son message à l’occasion de cette journée. «Avec un diplôme en plus, nous ne ferons pas de meilleurs cadavres», l’appel du 19 mai 1956 a tracé la voie à suivre, la grève immédiate, illimitée des cours et des examens accomplie par ce qu’on considère à juste titre d’élite en Algérie, en France, au Maroc et en Tunisie, traduit un ralliement indispensable à la cause. «Il s'agit là, d'une initiative inédite où la parole s'est majestueusement mêlée à l'acte et où l'altruisme a transcendé égoïsme et l'intérêt personnel pour s'élever au rang du sacrifice pour les valeurs nobles que l'Histoire retiendra et, attester que les pionniers de la pensée et du savoir ont été aux premiers rangs pour défendre le droit et la liberté et enrayer les fléaux qui rongeaient les fondements de toute société», a souligné le Président dans son message. Les derniers mots du défun président Boudiaf, avant qu’il ne soit assassiné, évoquaient l’apport de la science dans les civilisations. Nul ne peut contester aujourd’hui l’importance des études, du savoir et de la connaissance pour s’assurer d’une présence, d’une voix et d’une autonomie dans ce monde broyé par des logiques où chacun essaie d’avoir un coup en avance par rapport à son rival. Dans cette construction intellectuelle qui fait la force des nations des institutions ont la mission de la plus haute importance de former les grands commis de l’Etat. L’ENA en est l’exemple parfait. Créée en 1964, cette école incarnait «dans l'esprit de ses fondateurs, la volonté du jeune État algérien de bâtir une administration à la hauteur des défis du développement». On le sait aujourd’hui, le développement se joue sur plusieurs terrains. Une administration professionnelle intra-muros mais aussi une diplomatie aguerrie, rompue à l’exercice à la fois subtil et redoutable de la négociation à l’international. Pour ne citer que ce deuxième volet qui est marqué par l’actualité, remarquons que la diplomatie a acquis au fil du temps, ses lettres de noblesses. Puisqu’il s’agit pour le diplomate de représenter ce qu’il y a de meilleur dans son pays au monde. Il s’agit aussi pour lui de faire en sorte d’anticiper par sa vision prospective les évolutions régionales pour permettre a son pays d’être toujours «dans le coup». On ne peut aujourd’hui que déplorer comment certains régimes ont transformé ces «ambassadeurs» de la paix et de la négociation en sicaires au service d’intérêts troubles. Aucun slogan, manigance souterraine et opacité administrative ne pourront remplacer dans la durée l’efficacité d’un Etat fort de ses principes et porté par une administration libérée des carcans de la bureaucratie et des trafics d’influence comme l’a déclaré, hier, M. Bedoui lors de la sortie de la 46e promotion de l’ENA.

Mohamed Koursi