Nouvelle composante du gouvernement

Pour la première fois depuis le lancement des consultations menées officieusement par le Premier ministre en prévision de la formation du prochain gouvernement, M. Abdelmalek Sellal, s’est exprimé hier au sujet de ce processus. «Le prochain gouvernement sera nommé après l’installation de la nouvelle Assemblée nationale populaire, et ce sur décision du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika» a indiqué M. Sellal, en marge de la cérémonie de sortie de la 46e promotion de l’Ecole nationale de l’administration. Cet événement qu’a abrité le siège de l’ENA sise à Hydra a constitué une opportunité pour le Premier ministre de confirmer officiellement l’option d’un remaniement gouvernemental qui relève certes des prérogatives du Chef de l’Etat comme a tenu à le préciser M. Sellal mais dont l’annonce succédera à la cérémonie d’installation de l’APN prévue mardi prochain. Dans l’absolu, le Premier ministre confirme aussi qu’il a effectivement engagé des consultations avec des partis politiques traitant de la composition du prochain Exécutif. Il cite clairement, en effet, sa rencontre avec le président du MSP, Abderazzak Makri. «Effectivement, nous avons proposé au MSP d’intégrer le gouvernement. S’il a décliné notre offre, il n’y a absolument rien d’anormal en cela», explique en substance le Premier ministre. Il s’est abstenu toutefois de toute déclaration au sujet des autres rencontres avec les chefs de file des partis politiques contactés ou même reçus dans le cadre de ces consultations qui, faut-il le rappeler, ne sont pas officiellement confirmées par les services du Premier ministre.



Réunion de concertation aujourd’hui du bureau provisoire de gestion de la première séance de la huitième législature



Le Bureau provisoire d'organisation de la première séance de la huitième législature tiendra aujourd’hui au siège de l'Assemblée populaire nationale (APN), une rencontre de concertation avec les coordonnateurs des listes ayant obtenu dix sièges au minimum, a indiqué samedi cette instance dans un communiqué. Cette rencontre, qui se tiendra sous la présidence du doyen des députés (le plus âgé), aura lieu avec les coordonnateurs des listes ayant obtenu dix sièges au minimum, selon l'annonce faite par le Conseil Constitutionnel (CC) des résultats des législatives organisées le 4 mai dernier, en vue de se concerter autour des mesures relatives à l'organisation de la première séance plénière de la huitième législature, prévue mardi prochain à 10h00, conformément aux dispositions de l'article 130 de la constitution, précise le communiqué. L'ordre du jour de la première séance de cette législature, qui sera présidée par le doyen des députés (le plus âgé), assisté par les deux plus jeunes députés, en vertu de l'article 2 du règlement intérieur de l'APN, comprend «l'appel nominatif des députés, la formation de la commission de validation de qualité de membre et l'élection du nouveau président de l'APN», ajoute la même source.

Salima Ettouahria avec APS