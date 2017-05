le premier ministre PRESIDE LA SORTIE DE 46e PROMOTION DE L’E.N.A. : Bonne gouvernance et professionnalisme

Mettre fin à la bureaucratie, moderniser l'administration, améliorer le service public et impulser le processus de développement

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal a présidé hier, la cérémonie de sortie de la 46e promotion de l’Ecole nationale d’administration (ENA), baptisée au nom du défunt moudjahid et ancien président de la République Ahmed Ben Bella. Plusieurs membres du gouvernement étaient présents à cette cérémonie durant laquelle le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, a plaidé dans son allocution pour la promotion de la bonne gouvernance qu’il souhaite libérer des carcans de la bureaucratie et toutes sortes de trafic d’influence. «Cette nouvelle promotion intervient à une étape aussi sensible que décisive du processus d'édification de l’Etat de droit», a indiqué le ministre. Ce qui exige, poursuit M. Bedoui, « de faire valoir nos capacités potentielles et acquises et de les exploiter pour relever les défis conjoncturels «. Après avoir salué la promotion sortante, le ministre a affirmé que les connaissances acquises par ces derniers durant leur formation, leur permettront certainement de réussir dans leur carrière professionnelle, au cours de laquelle «ils doivent faire preuve de responsabilité et œuvrer à promouvoir le service public en termes de qualité et de professionnalisme».

Pour atteindre cet objectif, le ministère de l'Intérieur a adopté une stratégie visant essentiellement à mettre fin à la bureaucratie, à moderniser l'administration, à améliorer le service public, et partant impulser le processus de développement. Cette stratégie s'inscrit dans le cadre de l'initiative du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, consacrée dans le plan d'action gouvernemental, dans son volet visant à promouvoir une nouvelle culture du service public et «à ancrer une vision réelle d'un Etat fondé sur les principes de la bonne gouvernance». En application de cette stratégie, il a indiqué que son département s'est engagé à former la ressource humaine, une démarche qui profite aux fonctionnaires et contribue à améliorer l'efficacité du service public. Dans le cadre de cette démarche, le ministère «a adopté un plan de formation destiné à tous les fonctionnaires qui englobe tous les domaines inhérents aux missions de l'administration et services assurés quotidiennement au citoyen», a-t-il précisé, ajoutant que cette formation sera généralisée au plan local et sera adaptée aux spécificités et besoins exprimées, en vue de «rapprocher la formation, d'une part, et rationaliser les dépenses publiques, d'autre part». Pour mettre en avant l'importance de cette formation, M. Bedoui a rappelé l'initiative du ministère consistant à lancer un projet de création d'un pôle spécialisé dans la formation technique en l'occurrence l'Ecole nationale des ingénieurs de la ville de Tlemcen. Le responsable a indiqué que son ministère a accordé un intérêt particulier à la formation à l'étranger. A l’avenir, des étudiants de l’ENA seront même envoyés dans des pays partenaires dans le cadre du processus de leur formation en leur qualité de futurs commis d’Etat, s’est en effet engagé le ministre. Mettant l’accent sur un sursaut de modernisation des plus nécessaires de l’ENA, le même représentant du gouvernement, a mis en relief l’impératif d’une «amélioration des plus idoines de la qualité de la formation et de l'adapter aux exigences d'une administration moderne et efficace. A noter que la cérémonie d’hier, a été marquée par la remise de distinction honorifique pour le président de la République reçue des mains du Premier ministre. Une autre distinction symbolique et de reconnaissance a été remise à la famille du défunt président Ahmed Ben Bella.

