Gestion coordonnée des frontières : Les Douanes des 5+5 s’accordent à Rome

Le directeur général des douanes, Kaddour Bentahar, et ses homologues des autres pays de la méditerranée occidentale 5+5 ont convenu, lors de leur réunion à Rome, de la nécessité de mettre une place une gestion coordonnée des frontières afin de lutter efficacement contre les activités et les échanges internationaux illégaux et le terrorisme, indique la déclaration finale de cette réunion tenue récemment dans la capitale italienne.

La coopération douanière dans le contexte du dialogue 5+5 devrait se poursuivre et être axée «sur une gestion coordonnées des frontières, pour améliorer l’efficacité de la lutte contre la contrebande, le terrorisme et son financement, ainsi que sur la formation des fonctionnaires des douanes, afin que les administrations douanières puissent remplir leur tâches le plus efficacement possible dans un contexte en constante évolution», précise cette déclaration.

Dans ce cadre, les directeurs généraux des douanes ont souligné l’importance de s’appuyer sur l’échange d’informations pour combattre le terrorisme et son financement, l’échange entre les fonctionnaires des douanes des bonne pratiques à travers notamment l’organisation de cours de formation, l’exploration, avec les institutions européennes, d’une proposition conjointe visant le financement de projets de coopération caractérisés par une approche 5+5, ainsi que la création d’un système d’alerte entre les administrations douanières.

A cet effet, les participants à cette réunion ont convenu de l’importance de la formation et décidé de l’échange de programmes de formation et de l’organisation de visites et d’activités de formation en fonction des besoins exprimés. Il a aussi été décidé d’organiser une réunion technique en Italie en été prochain avec la participation d’experts des secteurs juridique, informatique et antifraude, pour évaluer les éventuelles actions conjointes et les besoins connexes pour l’échange électronique d’informations.

Une autre réunion des directeurs généraux devra être organisée afin d’évaluer les résultats réalisés et les initiatives à adopter conjointement. Les directeurs généraux des douanes ont également relevé, dans leur déclaration finale, l’importance du partage des informations et l’étroite coopération entre les autorités douanières et les autres forces de l’ordre, pour réaliser des objectifs communs dans le contexte de la sécurité des frontières.

Cette réunion de Rome, qui intervient suite à la réunion ministérielle 5+5 Finances tenue en janvier dernier à Paris, a regroupé les directeurs généraux des douanes des pays de l’Union du Maghreb arabe (Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie) et ceux du nord de la Méditerranée occidentale (Espagne, France, Italie, Malte et Portugal). (APS)