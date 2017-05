Dans la LUCARNE : pérégrinations

l Il ne nous reste pas assez de temps avant les deux matches contre la Guinée (amical) et le Togo (officiel). On peut même dire qu’on va bientôt rentrer dans le vif du sujet et se faire une idée sur les capacités réelles de ce technicien espagnol. Les Algériens, faut-il le rappeler, ont une très bonne opinion du football de ce pays avec une « Roja » qui pratique un football chatoyant et surtout efficace. Là-dessus, il n’y a plus à trop insister. Comme dirait l’autre, il faudra juger sur place. C'est-à-dire qu’il faudra attendre ce qu’il fera sur le terrain. « L’idée naît de l’expérience » comme l’avait dit Bachelard. Le reste comptera pour des prunes ou considéré comme une simple tentative de tromper celui qui croit en toi. C’est un peu comme la fable de la Fontaine : «le corbeau et le renard ». C’est vrai que le présent entraîneur national n’a pas encore entamé le vrai travail avec notre sélection nationale, hormis avec les locaux. Le commun des mortels algériens espère qu’Alcaraz donne toutes leurs chances aux joueurs du cru qui semblent avoir perdu du crédit aux yeux de certains qui avaient « crevé » les écrans des chaînes privées. On est seulement tombé sous le charme de Zetchi qui, pourtant, n’a parlé ni avec la presse, ni avec les présidents de clubs. C’est du moins ce qu’on lui reproche. Alors que le temps presse, on cherche encore à lier des contacts directs avec les joueurs algériens opérant à l’étranger comme si on allait partir de zéro. On sait tous qu’ils aiment leur pays et qu’ils ont toujours répondu présents aux convocations de l’EN. C’est vrai cependant qu’il y a eu une cassure après la débâcle gabonaise, mais sans plus. Il ressort de cette virée européenne d’Alcaraz que l’EN « A » est à chercher hors des frontières algériennes. Les fameux regroupements intra-muros ne sont en fait qu’un « leurre », pour faire croire qu’on n’a pas oublié les locaux. On continue toujours à adopter les mêmes comportements et on lorgne les joueurs qui évoluent dans le « vieux continent ». Apparemment, les vieux réflexes ont toujours de beaux jours devant eux. Personne n’enlève rien aux mérites des joueurs algériens opérant dans les championnats européens. Si l’on prend en considération, tout ce qu’on dit sur nos « pros », on ne peut qu’être content de ce qu’ils arrivent à faire. D’ailleurs, on leur court après aujourd’hui encore, notamment des joueurs comme Mahrez, Ghoulam, Slimani, Boudebouz,Ghezzal, Bentaleb… Leurs qualités techniques ne sont plus à vérifier. Personne n’est contre le fait qu’Alcaraz les sollicite. Ce serait

« suicidaire » qu’on leur ferme les portes de l’EN. Tout ce qui se dit, çà et là, est en fait qu’un questionnement sur l’avenir des joueurs locaux. Peut-on, un jour, leur faire confiance et leur céder une place parmi les grands ? On a appris une chose de nos expériences passées : on a tendance à parler du sujet pendant assez longtemps jusqu’à épuiser tous les cas de figure. Puis, on oublie vite en effaçant tout et on reprend la politique d’avant, comme si nous étions dans une « bouteille fermée » de laquelle on ne peut pas sortir, et ce, quelles que soient les propositions et solutions arrêtées précédemment. On tourne comme l’on dit «en vase clos». Et c’est ce qui fait mal car cela nous empêche d’avancer. Et le «petit peuple» a l’impression qu’on reste toujours dans ce cas de figure sans espoir de se tirer d’affaire. On refait les mêmes erreurs presque d’une manière nonchalante, presque sans réfléchir. Sommes-nous devenus des automates ? C’est la question qui a tendance à se poser ces derniers temps dans notre paysage sportif. Et c’est malheureux !

Hamid Gharbi