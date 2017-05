Explosion de joie à Kouba

Les supporters du RC Kouba ont envahi plusieurs quartiers de la capitale pour saluer l'accession de leur équipe en Ligue-2 Mobilis de football, après cinq saisons en division amateur. La victoire sur le terrain du MB Rouissat (2-0), grâce à deux buts d'Aymen Madi et Bilal Brinis, lors de la 28e et dernière journée du groupe Centre, a été une véritable délivrance pour des milliers de supporters qui n'ont pas pu faire le déplacement à Ouargla en raison du huis clos. Un succès qui a annihilé celui de l'US Béni Douala à domicile contre la JSD Jijel (5-3) et poussé les fans koubéens à sortir spontanément pour manifester bruyamment leur joie pour célébrer cette performance, synonyme d'accession en Ligue-2 professionnelle pour Metref et ses coéquipiers. Des cortèges de voitures drapées aux couleurs du club ont, à coup de klaxons, sillonné, entre autres, Kouba, Garidi, Ben Omar, quartier "Haloufa", Bir Mourad Raïs et Husseïn-Dey, pour narguer les frères ennemis du NAHD, laissant place à une liesse indescriptible. «Où est Béni Douala ?», lançaient ironiquement des inconditionnels des Vert et Blanc, faisant allusion à l'USBD qui était également en course pour décrocher l'accession, finalement revenue aux Algérois grâce aux confrontations directes (59 points pour chaque équipe, (3-0) à l'aller pour Kouba et (0-0) au retour). Dans les cafétérias et places publiques, les fervents supporters du RCK se remémoraient les exploits des Assad, Amirouche, Chaïb et Cie durant les années 1980 et se sont mis à rêver d'un retour parmi l'élite dès la saison prochaine. «Ici c'est Kouba», «Le RCK tombe malade mais ne meurt jamais» ou encore «Garidi 1 fidèle au RCK» sont quelques-unes parmi les nombreuses banderoles accrochées aux alentours du fétiche stade Benhaddad, où le club a construit son accession cette saison. La nuit promet d'être longue à Kouba qui est sortie de sa torpeur et a retrouvé cette joie et cette magie procurées par le football.