Championnat d’Algérie Amateur Bouzidi, entraîneur du RCK : « accession difficile, mais méritée »

L'accession du RC Kouba en Ligue-2 Mobilis de football, officialisée vendredi, "a été très difficile à obtenir «selon l'entraîneur Youcef Bouzidi, surtout avec «la rude concurrence imposée par l'US Béni Douala", estimant toutefois que cette montée "a été amplement méritée" au vu des efforts fournis. «L'accession n'a vraiment pas été facile. Preuve en est qu'elle ne s'est concrétisée que lors de la toute dernière journée. Le RCK reste cependant un grand club d'Algérie et il mérite donc de se replacer plus haut» a déclaré l'Husseindéen juste après la précieuse victoire de son équipe chez le MB Rouisset (2-0), et qui fut synonyme d'accession. Bouzidi avait affiché un optimisme démesuré, dès la 26e journée, quant aux chances d'accession du RCK, estimant que le point du nul (1-1) ramené de chez l'US Oued Amizour plaçait le club banlieusard dans le meilleur couloir pour monter en Ligue-2. «Nos supporters étaient pour la plupart septiques après le nul à Oued Amizour, mais personnellement, j'étais convaincu du contraire. Je savais dès lors que le RCK venait de franchir un grand pas vers la montée, et c'est ce qui a fini par se confirmer» a expliqué l'entraîneur koubéen. L'accession du RCK est devenue possible après le faux pas de son principal concurrent, l'US Béni Douala, tenu en échec (1-1) chez le MC Mekhadema au cours de la précédente journée. Bouzidi s'est dit «insatisfait» du rendement de son équipe face au MB Rouisset, mais d'après lui «seule la victoire comptait importante» dans ce match, pour atteindre l'objectif tracé. De son côté, l'expérimenté capitaine koubéen, Hocine Metref, a évoqué un «sentiment du devoir accompli» après avoir replacé le club à sa «juste place» parmi les «clubs professionnels», malgré la rude concurrence de l'US Béni Douala qui, selon lui a également réussi un beau parcours» dans l'ensemble. «La saison a été difficile. Chaque rencontre était semblable à un match de coupe et nous sommes heureux de réussir cette accession, après cinq longues années dans le championnat national Amateur» a ajouté l'ancien milieu récupérateur de l'USM Alger. «Bravo à nous ! Je dédie cette accession à tous les supporters du Raed, ainsi qu'à toutes les personnes qui nous ont soutenus pendant les moments difficiles» a conclu Metref. Ancien pensionnaire de l'élite, le RCK a été relégué en Ligue-2 pendant la saison 2008-2009. Il a passé trois ans au sein de ce palier, avant de rétrograder en Division «amateur» où il a passé cinq ans (2012-2017). Le club Vert et Blanc, fondé en 1945, est resté dans les annales du football national essentiellement grâce à son école, ayant formé plusieurs joueurs d'exception, tels que Boualem Amirouche, Salah Assad, Mohamed Kaci-Saïd et les frères Aït Chegou.