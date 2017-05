équipe nationale : Alcaraz achève sa tournée européenne

En tournée en Europe depuis plus d’une semaine, Lucas Alcaraz s’apprête à rentrer à Alger. Il lui reste un dernier rendez-vous qui le mènera aujourd’hui à Porto, pour y rencontrer Yacine Brahimi, avant de rentrer dans la foulée à Alger.

Le sélectionneur national a laissé en dernier le milieu de jeu du FC Porto qu’il connait bien pour l’avoir eu sous sa coupe au Granada CF par le passé.

Ces trois derniers jours, Lucas Alcaraz était à Leicester, en Angleterre, où il s’était entretenu avec Riyad Mahrez et Islam Slimani, puis avec Sofiane Feghouli avant de conclure ce vendredi après-midi avec Adlène Guedioura.

Au courant de la semaine, Lucas Alcaraz a rencontré près de dix-huit joueurs entre l’Espagne, l’Allemgane, la France, la Belgique, l’Angleterre et enfin le Portugal. Comme prévu, le sélectionneur national n’a pas rencontré exclusivement les joueurs qui seront concernés par le prochain stage de l’EN qui précédera le match amical face à la Guinée. Il s’est également entretenu avec Belkalem, Tahart et Zefane, qui ne sont plus convoqués en sélection depuis quelques temps déjà. Ryad Boudebouz devait lui aussi rencontrer le sélectionneur national à Paris, mais la rencontre n’a finalement pas eu lieu en raison d’un problème de train de dernière minute ; le meneur de jeu de Montpellier n’ayant pas pu rallier Paris dans les délais.

Après cet ultime rendez-vous à Porto ce dimanche après-midi, Lucas Alcaraz rentrera ce lundi à Alger pour faire le point avec ses assistants sur sa tournée européenne et s’attèlera dans la foulée à préparer le prochain stage en prévision du match amical face à la Guinée.

Amar B.