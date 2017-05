Parc national d’El-Kala : Préserver la mosaïque d’écosystèmes

L’importance de préserver la mosaïque d’écosystèmes forestiers, lacustres, dunaires et marins du Parc national d’El-Kala (PNEK) a été soulignée, hier à El-Tarf, à la clôture de la campagne de sensibilisation pour la préservation de la biodiversité biologique.

Intervenant au cours de la cérémonie de clôture de la campagne de sensibilisation pour la préservation de la biodiversité biologique, tenue à la Bibliothèque de lecture publique Louise dite Belgacem Mabrouka, le directeur général de l’environnement et du développement durable du ministère des Ressources en eau et de l’Environnement, Messaoud Tebani a précisé que le PNEK constitue «une haute valeur biologique et écologique dans le Bassin méditerranéen à protéger». Il a, à ce propos détaillé qu’une série d’actions de sensibilisation a été organisée du 2 février dernier (journée mondiale des zones humides) au 22 mai (journée internationale de la Biodiversité), en coopération avec le partenaire Allemand GIZ, dans le but d’impliquer les citoyens à la sauvegarde et le développement durable de ce «trésor» naturel.

L’intervenant a, à cette occasion, rappelé que la journée internationale de la biodiversité marque un rappel pour «le renforcement des capacités et des actions en matière de réduction des atteintes sur le patrimoine naturel». Les destinations touristiques dans les pays sont intimement liées à la biodiversité, comme les parcs et aires protégées, les montagnes vierges, les plages et les coutumes traditionnelles et les paysages idylliques, a-t-il encore ajouté soulignant que la biodiversité était «un atout clé pour le tourisme». De leur côté, le chef du cabinet de la wilaya, Ramdane Lounis, ainsi que le directeur local de l’environnement, Kouider Feraoun, ont insisté sur la relation entre le développement de la région et la biodiversité du PNEK, soulignant «qu’une attention particulière est accordée au parc en vue de garantir son développement durable et la bonne gouvernance de sa biodiversité». Les présents ont souligné que dans le cadre du projet Gouvernance environnementale et de biodiversité (GENBI), mené par le ministère des Ressources en eau et de l’Environnement en coopération avec GIZ, plusieurs actions ont ciblé 600 élèves issus de 30 établissements scolaires pour informer et sensibiliser sur les richesses du PNEK.

Pas moins de 60 sorties à travers différentes sites relevant du PNEK qui ont permis aux élèves de découvrir et de prendre conscience de l’importance de l’implication de tout un chacun pour sa préservation, ont été organisées, a-t-on rappelé saluant également le rôle de imams ayant contribué à la sensibilisation pour une meilleure protection de l’environnement. Au cours de cette journée, le public nombreux a été convié à visiter une exposition regroupant une centaine de posters conçus par une centaine d’élèves ayant pris part au concours dédié à la diversité biologique d’El Kala.

L’exposition met en relief l’histoire du PNEK, sa création, les richesses de sa biodiversité, sa faune et sa flore ainsi que les particularités de son écosystème. La cérémonie de clôture de la campagne de sensibilisation pour la préservation de la biodiversité biologique a été marquée par la remise d’attestations de formation au profit d’apicultrices, aux imams et aux élèves participants. (APS)