Rémunération des Transactions immobilières

Depuis 2009, le métier d’agent immobilier est réglementé par le décret 09-18. Un texte de loi considéré comme «incomplet» par les professionnels de l’immobilier pour divers raisons. Raison pour laquelle, le site spécialisé «Lkeria.com» met en exergue dans une longue contribution les « ambiguïtés » de cette réglementation qui met, tous les jours, les agences immobilières en «difficulté» avec leurs clients, et crée un climat de «méfiance» envers ces professionnels à cause des interprétations «souvent contradictoires» des dispositions de ce texte.

Pour la rémunération de l’agence immobilière par exemple, l’article 34 du décret 09/18 prévoit que l’agent immobilier ouvre droit, dans le cadre de l’exercice de sa profession à une rémunération. En ce qui concerne l’agence et le courtier immobilier, cette rémunération est fixée à 3% de la valeur de la transaction lorsque la valeur du bien équivaut à 1 million de DA, à 2% de la valeur de la transaction lorsque la valeur du bien est inférieure ou égale à 5 millions de DA et à 1% de la valeur de la transaction lorsque le montant du bien est supérieur à 5 millions de DA. Lorsqu’il s’agit d’un bien à louer, sa rémunération équivaut à un mois de location par année de location, a précisé Lkeria.com Quid de l’auteur du payement de cette commission ? Le site spécialisé déplore que quelle que soit cette dernière, 3%, 2% ou 1%, le décret ne précise pas qui paie la rémunération de l’agent immobilier. «Est-ce qu’elle est à la charge exclusive du vendeur ? À la charge exclusive de l’acheteur ou est-ce qu’ils sont tous les deux solidaires ? Ainsi, la réglementation ne prévoit pas le cas où une seule partie a mandaté l’agent immobilier, soit le vendeur, soit l’acheteur, ce dernier doit-il prendre à sa charge exclusive la commission du professionnel ? Un autre point à clarifier» estime notre source qui révèle que chez nos voisins, la réglementation est très claire. Au Maroc, ajoute-t-elle, la commission de l’agent immobilier qui est de 5% est payée équitablement par les deux parties tandis qu’en Tunisie, le taux de la commission, toujours de 5% est réparti entre l’acheteur (2%) et le vendeur (3%)



La commission est-elle dégressive ?



Lkeria.com affirme, par ailleurs, que nombreuses sont les agences qui appliquent un barème dégressif et signale que l’article 34 du décret fixant la réglementation relative à l’exercice de la profession d’agent immobilier n’est pas claire, une situation qui «perturbe» le consommateur lequel se retrouve devant deux types de comportements. Des agences immobilières qui appliquent un seul taux (3, 2 ou 1%) selon le montant de la transaction et celles qui appliquent les 3 taux par tranches pour la même transaction. «A titre d’exemple un bien vendu à 20 millions de dinars se verra appliquer un taux de 3% pour la tranche de moins de 1 million DA, soit 30.000 DA, plus un taux de 2% sur la tranche de 1 à 5 millions DA, soit 100.000 DA ainsi que le taux de 1% sur la tranche de 5 millions à 20 millions DA qui est de 200.000 DA. Du coup, la rémunération s’élèvera à 330.000 DA au lieu de 200.000 DA si le taux de 1% est appliqué», explique le site qui souligne que les seuils dépassés nécessitant une «actualisation», révélant à ce propos qu’entre 2009 et 2016, l’inflation cumulée s’est élevée à plus de 40%. Chose qui a rendu ces seuils «inadaptés» àla réalité économique du pays, d’où la nécessité, selon «lkeria.com», de revoir ces seuils d’autant plus qu’il n’existe plus de bien immobilier dont la valeur est en dessous de 500 millions de centimes.



Quelle commission pour les locations sur plusieurs années ?



S’agissant de la location des biens immobiliers, et alors que la réglementation algérienne stipule que la rémunération de l’agent immobilier équivaut à un mois de location par année de location sans limite (si le bail est de dix ans, l’agence a le droit d’exiger 10 mois de loyers), ce point ne semble pas faire l’unanimité auprès des propriétaires des biens immobiliers et exige plus de «précision» dans le cas d’une location sur plusieurs années.

A titre d’exemple, il existe un vide juridique sur les locations estivales et de courte durée. A en croire le site spécialisé, la rémunération de l’agent immobilier pour ce type de location n’est mentionnée nulle part dans le décret 09-18 malgré le fait que type de transaction est très «courant» ; notamment pendant l’été dans les villes côtières. «Bejaia à elle seule reçoit pas moins de 2 millions de familles durant la saison estivale. Aujourd’hui, chaque agence immobilière fixe sa commission à sa guise pour ce type de La révision urgente du cadre juridique régissant l’activité d’agent immobilier, à travers la promulgation d’une loi encadrant avec précision l’ensemble des droits et obligations des agents immobiliers et des clients, aura le mérite d’instituer les fondements d’une nouvelle ère pour l’intermédiation immobilière, rendant ainsi au métier d’agent immobilier ses lettres de noblesse », souhaite à la fin «Lkeria.com».

