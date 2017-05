ANBT : Les barrages font le plein

Le taux de remplissage des barrages du pays se situe actuellement à hauteur de 70%, a indiqué M. Arezki Beraki, DG de l’Agence nationale des barrages et transferts (ANBT), lors de l’émission «Invité du matin», diffusée par la Chaîne 1 de la Radio nationale. Dans ce contexte, M. Beraki a précisé que ce taux est le même que celui enregistré l’année dernière, à la même période, dans les 75 barrages que compte le pays. Il a ensuite ajouté que 5,6 à 6 millions de m3 d’eau sont distribués quotidiennement pour couvrir les besoins des abonnés. M. Beraki a annoncé que sur les 9 barrages, actuellement en cours de réalisation, 5 d’entre eux seront réceptionnés cette année, permettant d’augmenter les capacités de retenue de plus de 500 millions de m3 d’eau pour l’AEP et l’irrigation des terres agricoles. Pour leur part, les 4 autres infrastructures seront réceptionnées en 2019, a t-il ajouté.

Même si le problème n’est pas aussi dramatique qu’il ne parait, les noyades dans les barrages et retenues collinaires, n’ont pas échappé à l’attention du DG de l’ANBT, lequel a fait part du lancement le 20 mai prochain, d’une campagne nationale de sensibilisation sur les dangers de la baignade au niveau de ces infrastructures, et ce, en collaboration avec les médecins, les sportifs et le mouvement associatif. Coïncidant avec le l’opération de nettoyage des barrages, a-t-il ajouté, cette campagne de sensibilisation sera lancée à partir du barrage de Douéra (Alger), avec la participation de plus de 1.200 enfants.

Saisissant l’occasion, le DG de l’ANBT a abordé d’autres contraintes que connaît le secteur des barrages et transferts d’eau, notamment celui de l’envasement, en déplorant à ce sujet que 10 barrages du pays, notamment ceux d’Oued Fergoug (Mascara), Beni Amrane (Boumerdès) et Djorf Torba (Bechar) souffrent particulièrement de ce phénomène. Il a ajouté que 5 barrages sont actuellement concernés par des opérations de désenvasement, portant sur l’élimination de 45 millions de m3 de vase durant les 5 prochaines années. M. Beraki a ensuite fait part d’un projet de suivi du phénomène de l’envasement des barrages du pays, à travers la mise en œuvre d’une technique nouvelle, en collaboration avec l’AIEA (agence internationale de l’énergie atomique). L’invité de la Chaîne I a évoqué également l’exploitation des barrages et retenues collinaires dans le domaine de l’aquaculture, en partenariat avec le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, en soulignant que l’ensemencement des barrages en poissons d’eau douce s’effectue de manière régulière. Dans ce contexte, il a indiqué que les 500 tonnes de poissons, produits par les 60 opérateurs actuels, à l’heure actuelle, sont insuffisants pour couvrir les besoins de production et de transformation, nécessitant ainsi une hausse du nombre d’investisseurs dans ce domaine. Enfin, l’utilisation des bassins versants des barrages comme espace de loisirs et de détente a été également évoquée par le DG de l’ANBT.

Mourad A.