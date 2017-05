ANR : Approfondir les réformes

L'Alliance nationale républicaine (ANR) a affirmé, hier à Alger, que «les résultats obtenus, lors des législatives du 4 mai, permettront au parti une bonne préparation pour les élections locales afin de reprendre la place qui est sienne sur la scène politique et contribuer à la prise en charge des préoccupations locales et de développement des citoyens». L'ANR a appelé à «tirer les enseignements des messages exprimés par les électeurs et boycotteurs, lors des dernières législatives, en approfondissant les réformes dans différents domaines, notamment la relance de la contribution des citoyens aux actions sociales et politiques». Il a exhorté, en outre, «toutes les parties, sans exception, à se tenir prêtes face aux exigences de la prochaine étape, qui seront concrétisées à travers un atelier d'approfondissement des réformes issues de la nouvelle Constitution, et qui requièrent la participation de tout un chacun, d'une bonne volonté et d'un engagement national».

À cet égard, le parti a renouvelé «son entière disponibilité» à relever ces défis, à travers la concrétisation des programmes du Président de la République et la mobilisation des énergies humaines de son parti à plusieurs niveaux exécutifs et législatifs, ainsi que les Assemblés locales élues, afin de promouvoir l'Algérie et de préserver sa sécurité et sa stabilité, à même de consolider l'harmonie sociale et la cohésion nationale.

L'ANR a remporté 6 sièges à l'Assemblée populaire nationale, lors des dernières législatives. (APS)