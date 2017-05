TAJ sollicité pour intégrer le gouvernement : Amar Ghoul ne ferme pas la porte

En réaction aux résultats définitifs des législatives du 4 mai, communiqués, jeudi soir, par le Conseil constitutionnel, le président de TAJ n’a pas souhaité commenter le verdict de l’institution de Medelci, soulignant que son parti se prévaut de cultiver la «culture» de l’État. «Nous sommes respectueux des décisions du Conseil constitutionnel et de toutes les institutions de l’État. Certes, nous nous attendions à récupérer un nombre de sièges plus important que celui qui nous a été attribué, malgré cela, nous sommes satisfaits de notre belle performance, d’autant plus que c’est la première participation de TAJ à une consultation électorale», a indiqué Amar Ghoul, lors d’un point de presse animé hier au siège du parti.

Pour le chef de Tajamou’e Amel Jazaïr, le scrutin du 4 mai consacre le départ «effectif» du parti et confirme au demeurant sa place «respectables et encourageante dans la cour des grands». Il a tenu, à cette occasion, à préciser que TAJ est désormais la 3e force parmi les formations qui soutiennent le Président de la République, et assuré que le parti ne laisse à présent pas «indifférent «devant le fort engouement qu’il suscite auprès des citoyens». «Beaucoup de personnes souhaitent adhérer à notre formation, pour y militer. TAJ est aujourd’hui une vraie force politique, c’est le parti des cadres et des compétences. Il est aussi le parti des jeunes et des femmes. Il a une place de choix dans la cartographie politique algérienne», a laissé entendre Amar Ghoul, non sans promettre «davantage» de succès à l’avenir, à commencer par les prochaines élections locales, prévues cet automne. Avec ses 20 députés et un groupe parlementaire, TAJ ne compte nullement faire de la figuration au sein de l’Assemblée populaire nationale, bien au contraire. C’est en tout cas, ce que promet son président qui croit dur comme fer que sa formation va être une vraie «force de proposition» et contribuer du coup au développement de l’Algérie en ajoutant un «plus» à l’APN devant la conjoncture «difficile» que traverse le pays. «TAJ ne ménagera aucun effort pour contribuer, avec toutes les forces vives de la nation, à sortir l’Algérie de la crise économique, mais aussi pour espérer relever les défis sécuritaires auxquels fait face l’Algérie depuis quelque temps déjà», a soutenu M. Ghoul.

Interrogé sur la probable participation de son parti dans le prochain gouvernement, Amar Ghoul n’y a pas fermé la porte, signalant toutefois que la constitution de l’exécutif est du ressort «exclusif» du Président de la République, confirmant dans la foulée son tête-à-tête avec le Premier ministre. «Nous avons abordé un tour d’horizon complet et évoqué beaucoup de sujets d’actualité. TAJ a donné son avis et émis des propositions sur certaines questions», s’est-il contenté d’affirmer, refusant tout commentaire sur les porte-feuilles ministériels que Sellal aurait proposés à son parti. «Comme je l’avais dit, nous avons au TAJ la culture de l’État, et ceci nous impose de respecter le droit de réserve. Je ne vais tout de même pas vous révéler le contenu des entretiens que j’ai eus avec le Premier ministre», a-t-il poliment rétorqué avec un sourire énigmatique. M. Ghoul a insisté enfin sur l'impératif d'accompagner les étudiants pour leur permettre de s'acquitter pleinement de leur rôle au sein de la société, exhortant ces derniers à suivre l'exemple de leurs prédécesseurs qui avaient abandonné les études durant la guerre de Libération nationale pour répondre à l'appel de la patrie.

Par ailleurs, le président de TAJ a appelé les étudiants «à préserver les acquis nationaux et à contribuer efficacement à la planification de l'avenir de l'Algérie qui fait face actuellement à une série d'enjeux nationaux, régionaux et internationaux». M. Ghoul a appelé les jeunes à investir l'espace démocratique garanti par le Conseil supérieur de la jeunesse, pour défendre les préoccupations de cette frange importante de la société.

S. A. M.