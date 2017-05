En attendant la désignation du nouveau gouvernement : Effervescence au sein des états-majors des partis politiques

Dans le sillage de la dynamique des bilans en préparation au sein des états-majors des partis engagés dans des séances d’évaluation de leur participation aux législatives, les prémices de profonds changements, voire de sérieux bouleversements internes se font de plus en plus visibles. Au niveau de certaines formations politiques, cette nouvelle donne est même dévoilée sur la place publique.

C’est, notamment le cas du MSP, où le président du parti, Aboudjerra Soltani, vient de perdre sa pole position, pour se retrouver à la place d’un simple cadre du parti, sans véritable poids politique, ce qui ouvre grandement la voie à des mutations organiques au sein de cette formation d’obédience islamiste, où Soltani représentait une «aile» très souvent en discordance avec la direction du parti, mais tout de même puissante au sein de ses structures. Cette tendance est apparemment en perte de vitesse, voire mise à l’écart, dans le cadre de la nouvelle «feuille de route» du MSP où il est question d’un nouveau congrès de réunification devant officiellement entériner l’alliance avec le Front du changement (FC), que dirige Abdelmadjid Menasra. Ce dernier est donc de retour par «la grande porte» dans les arcanes du parti, et le départ de Soltani, dans le cas où il est confirmé, n’est à vrai dire qu’à son avantage. C’est d’ailleurs ce même Menasra qui fait savoir par voie de presse qu’un congrès de réunification des rangs est prévu au lendemain du mois de Ramadhan. Un congrès où l’objectif est, selon Menasra, de «construire un grand mouvement politique». En décodé, le MSP, tout auréolé de son positionnement en 3e force politique, comme le confirment les résultats des législatives, n’aura sans doute pas à ménager le moindre effort pour récupérer le «terrain perdu» et enterrer de surcroît définitivement la débâcle qu’il a eu à subir, lors des législatives de 2012. Par ailleurs, et dans le camp des partis de l’opposition, on note que le RCD fait toujours face à la problématique du départ de ses cadres militants, à laquelle le parti peine à trouver une solution. La nouveauté en la matière réside dans la démission de l’un de ses militants de la première heure, en l’occurrence le P/APC de Tizi Ouzou, M. Aït Menguellet Ouahab, qui vient de claquer la porte, non sans faire grand bruit. Le concerné affirme, dans les colonnes d’un confrère, qu’il ne retrouve plus au RCD, «les idéaux que ce parti a tant défendus auparavant». Par ailleurs, des sources concordantes soutiennent que le «maigre» score de 11 sièges, réalisé par le Parti des travailleurs (PT), aux dernières législatives, constitue un motif solide pour remettre sur leur cheval de guerre, les détracteurs de Louisa Hanoune. Parmi ces deniers, le nom de Salim Labatcha, auteur du mouvement de redressement initié en 2015, refait surface. Du côté du courant nationaliste, le FLN, avec une représentation au Parlement amoindrie (60 sièges en moins par rapport à la précédente législature), semble lui aussi en proie à des dissensions internes, et les prochains jours seront davantage révélateurs, à ce propos. Toutefois, et comme il s’agit du FLN, la particularité de cette formation réside bien dans sa capacité à s’en sortir toujours renforcée, lors de ces passages par des zones de turbulences. Sur un autre volet, l’autre centre d’intérêt qui préoccupe au plus haut point les partis politiques, c’est bel et bien la formation du prochain gouvernement. Les appétits s’aiguisent en effet, et ceux-ci sont manifestement affichés par voie de presse. Ce constat fera dire au secrétaire général du FLN, Djamel Ould-Abbès, qu'il accueillait favorablement l'élargissement du gouvernement à d'autres partis, «à condition qu'ils s'engagent à appliquer le programme du Président de la République». M. Ould-Abbès a ajouté que l'alliance de son parti avec le RND était «toujours de mise». Au cours de la précédente législature (2012-2017), ces deux formations ont assuré au gouvernement, dont la plupart des membres étaient issus, une stabilité qui a permis l'adoption de ses projets de loi et une collaboration entre les pouvoirs exécutif et législatif. L'article 91 de la Constitution dispose que «le Président de la République nomme le Premier ministre, la majorité parlementaire consultée».

Karim Aoudia