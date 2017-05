MDN : Un terroriste abattu à Skikda

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une embuscade tendue près de Collo, wilaya de Skikda (5e Région militaire), un détachement de l’ANP a abattu 1 terroriste, hier 19 mai 2017, et saisi un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov et une quantité de munitions, tandis que 3 bombes de confection artisanale ont été découvertes et détruites dans la même wilaya.

L’opération est toujours en cours», précise le MDN dans un communiqué. Par ailleurs, «suite à l’opération menée à Adrar (3e RM), ayant permis d’éliminer un narcotrafiquant et d’arrêter 4 autres, et de saisir des armes de guerre et (268) kilogrammes de kif traité, et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement de l’ANP a arrêté un cinquième narcotrafiquant et saisi 2 véhicules tout-terrain chargés de 264 kilogrammes de kif traité». «De même à Béni-Ounif, wilaya de Béchar (3e RM), 2 narcotrafiquants ont été appréhendés et 5 véhicules et 2.901.000 dinars algériens ont été saisis». À Hassi Messaoud (4e RM), «19 immigrants clandestins ont été appréhendés, tandis que 13 contrebandiers de différentes nationalités africaines ont été arrêtés à Tindouf (3e RM et Tamanrasset (6e RM) et divers outils d'orpaillage saisis par des détachements de l’ANP». En outre, les éléments des garde-côtes d’Annaba (5e RM) ont mis en échec une tentative d’émigration clandestine de 10 personnes à bord d’une embarcation clandestine», conclut le communiqué. (APS)