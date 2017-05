Meilleur site à l’échelle nationale : Les ports d’Annaba, de Dellys et d’Arzew sur le podium

Le port de pêche d’Arzew a reçu hier le trophée du troisième meilleur site à l'échelle nationale, lors d'une cérémonie qui s’est déroulée dans l'enceinte de cette infrastructure, à l’occasion de la 5e édition de l’opération «Ports et barrages bleus». Le port d’Arzew a perdu deux places dans ce classement effectué par le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche. L'année dernière, cette infrastructure avait occupé la première position. Pour cette nouvelle édition, le premier prix est revenu au port d’Annaba, alors que le second a été attribué au port de Dellys (Boumerdès), a indiqué Mme Abdesmad Latifa, sous-directrice de l’appui scientifique aux activités de la pêche et de l’aquaculture au niveau de la direction générale de la pêche. Par ailleurs, l’abri de pêche de Honaïne a été hissé au premier rang tandis que ceux d'El-Marsa (Skikda) et de Sidi Abderrahmane (Chlef) occupent respectivement la deuxième et troisième places, a-t-elle ajouté.

L'évènement a été également l'occasion de lancer les campagnes de pêche du thon et de la sardine. Les organisateurs n'ont pas procédé au lancement du piscatoursime (tourisme de pêche), comme annoncé dans le programme, le thonier devant participer à la sortie inaugurale n’ayant pas été préparé à temps, a indiqué le directeur local de la pêche, Mohamed Bengrina. Plusieurs activités étaient aussi au programme, dont une campagne de nettoiement des fonds marins dans les deux ports d’Arzew et d’Oran, avec la participation de plongeurs de plusieurs associations, dont «Barbarous», «les Amis de la mer», «le Dauphin d’Or» et autres.

Pour sa part, l’association «Phenicia» a organisé un programme d’animation au profit d’une trentaine d’enfants cancéreux, dont une sortie en mer. Des ateliers sur le secourisme et la confection des nœuds marins, des animations pour les enfants, ainsi des expositions ont été au programme de cette opération, rappelle-t-on. (APS)