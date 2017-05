lutte contre le Tabagisme : campagne «Tayech alik»

La campagne contre le tabagisme bat son plein à Annaba. Entamée la semaine dernière pour se poursuivre jusqu’au 31 mai, cette campagne entre dans le cadre du programme annuel 2017 d’information et de sensibilisation au cancer qu’organise le CHU d’Annaba, en collaboration avec le collectif «Sahti», sous le slogan «Tayech alik». Cette campagne, dont la clôture coïncidera avec la Journée mondiale sans tabac, prévoit de toucher le maximum de personnes à l’effet de les sensibiliser aux dangers du tabagisme. Plusieurs partenaires ont été associés à cette campagne qui a vu déjà l’organisation d’une journée scientifique au Théâtre régional Azzedine-Medjoubi d’Annaba marquée par des communications et des ateliers sur le tabac. Outre une autre journée culturelle prévue le 20 mai, au palais de la Culture d’Annaba, axée sur la sensibilisation sur les dangers du tabac, avec comme supports les arts visuels et auditifs. En plus des évènements cités, des interventions au niveau des mosquées, des lieux publics et des universités, les écoles et les lycées seront au programme de cette campagne, à propos de laquelle des professeurs en médecine ont estimé qu’il faut développer davantage la prévention et la sensibilisation contre les dangers du tabagisme qui est à l’origine de pathologies redoutables, dont le cancer des poumons. La sensibilisation contre l’usage du tabac doit concerner surtout les jeunes et les milieux scolaires et universitaires, ont recommandé les spécialistes. Le tabagisme tue 15.000 personnes par an, selon le professeur Khaled Deghdegh du CHU d’Annaba, qui a annoncé par ailleurs la tenue d’une rencontre nationale d’évaluation de la campagne contre le tabagisme, au palais de la Culture, Mohamed-Boudiaf d’Annaba, le 24 mai, en présence de deux comités d’experts et de sensibilisation. 20 à 30% des hommes au-delà de 50 ans peuvent avoir un problème de dysfonctionnements érectiles liés au tabac, a fait savoir le professeur Kamel Chetibi du CHU d’Annaba. Selon le Pr Chetibi, le tabac représente 40% des facteurs de risques, précisant que l’élément qu’il faut retenir par rapport aux dysfonctionnements érectiles chez l’homme, c’est qu’un indicateur d’un problème de santé cardiovasculaire se profile derrière. Par ailleurs, l’unité de sevrage tabagique de Sidi Salem enregistre, depuis son entrée en service, en janvier 2016, pas moins de 48 individus qui viennent suivre régulièrement des traitements de lutte contre ce phénomène, a indiqué la responsable de cette structure, le Dr Sameh Bouhaded. Parmi ces derniers, huit personnes ont arrêté définitivement de fumer, a-t-elle mis en exergue.

B. Guetmi