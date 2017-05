Motocycles : Les deux-roues envahissent les routes

Grisées par la sensation de liberté et par la possibilité de se déplacer plus rapidement, plusieurs personnes, notamment les jeunes, optent pour le deux-roues. Pourtant, tous ne sont pas conscients du danger que peuvent représenter ces engins.



Qui de nous n’a pas croisé ces jeunes mineurs, sillonnant les rues de la capitale à bord de scooters sans porter le casque de sécurité ? Qui n’a pas été doublé par ces bolides lancés à toute vitesse sans respect du code de la route, mettant en danger leur vie et celle des autres ? Le non-respect de la vitesse réglementaire et du sens opposé à la circulation, les dépassements et les manœuvres dangereux, le jeu au milieu de la chaussée, le non-respect du stop et de la priorité, le défaut de maîtrise et le changement de direction sans signalisation sont les principales causes des accidents causés par les motocycles sur les routes.

Ils sont en effet partout, ces engins, dangers publics par excellence, dans les villes, sur les trottoirs, sur les autoroutes, en bord de mer... Les deux-roues envahissent nos routes. Ils sont à l’ origine de 14% des accidents de la route ! Ces statistiques de la DGSN attirent l’attention sur les dangers causés par l’irresponsabilité de certains motards, qui, ignorant les mesures de sécurité rudimentaires qu’impose ce genre de moyen de transport, mettent constamment en péril, d’abord leur propre vie, mais aussi celle des autres.



Sans casque, sans permis et sans assurance



Selon les statistiques de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), 90% des victimes des accidents dans lesquels étaient impliquées directement des motocyclettes ont été enregistrés à travers le territoire national, ne portaient pas de casque, encore moins d’équipements qui devaient protéger les genoux et les coudes. La pratique de ce moyen de locomotion fait de plus en plus d’adeptes, notamment dans les grandes agglomérations, chose qui inquiète au plus haut point les citoyens comme les pouvoirs publics. «Le problème, c’est que c’est un phénomène nouveau auquel les automobilistes ne sont pas encore habitués. Il n’y a pas encore de culture des deux-roues, et les autorités sont elles aussi dépassées», nous dit un importateurs de motos qui fournit plusieurs distributeurs à travers le pays. Notre interlocuteur nous assure que «le seul marché du scooter pèse aujourd’hui en Algérie pas moins de 600 millions de dollars». L’importateur affirme que beaucoup de conducteurs circuleraient sans carte grise, mais également sans permis et sans assurance, puisque de nombreuses compagnies refuseraient ce genre de clients considérés comme «à risque». «Pourtant, on livre les casques gratuitement avec le scooter ou la moto, mais quasiment personne ne le met, parce que ça dérange ou ça décoiffe !» précise l’importateur. Il faut dire qu’il est difficile pour la police d’agir dans ce genre de situation, la seule action en mesure d’être effectuée par la police, c’est la confiscation de l’engin. Un autre problème se pose, celui de l’assurance. Beaucoup de compagnies ne couvrent pas les motos. En outre, beaucoup de «motards» ont appris à conduire une moto seuls ou avec l’aide d’un ami. L’absence d’école spécialisée, de moniteurs qualifiés et de circuit fait défaut. Les statistiques avancées par la DGSN devraient constituer un appel à la vigilance, un geste de sensibilisation, mais aussi une prise de conscience des parents qui offrent des «cadeaux empoisonnés» à leur progéniture, ignorant qu’ils les jettent en pâture. Car rouler en moto est reconnu pour être beaucoup plus risqué qu’en voiture.

Farida Larbi