Jeux de la solidarité Islamique de BakOu-2017

Football

Algérie - Cameroun

Pour une place au podium

De notre envoyé spécial en Azerbaïdjan : Rédha Maouche

Lésée par un arbitrage scandaleux, lors de la demi-finale face à l'Azerbaïdjan, la sélection nationale de football veut absolument s'imposer dans la petite finale, prévue aujourd'hui face au Cameroun.

Les protégés du coach Ameur Chafik veulent montrer de quoi ils sont capables. Bien que l'objectif tracé au préalable fut atteint, les Verts sont déterminés à offrir à l'Algérie le bronze de ce tournoi. Le staff technique a axé sa préparation sur l'aspect psychologique surtout, en prévision de la rencontre face aux Lions indomptables. Le sélectionneur national a beaucoup parlé à ses jeunes joueurs, frustrés après la défaite, pour le moins injuste, face au pays hôte. Surtout après l'incident survenu entre les joueurs algériens et leurs homologues azéris à l'arrivée des deux teams au village olympique. Cela dit, la tâche des camarades de Rahmani risque d'être compliquée. Eliminée aux tirs au but par Oman, la sélection camerounaise n'a toujours pas perdu la moindre rencontre. L’équipe du coach Richard Towa dispose d'une défense pratiquement imperméable et d’un bon milieu de terrain. C'est une sélection qui se procure beaucoup d'occasions de but, mais qui toutefois peine à concrétiser ses efforts. Les Algériens savent à quoi s'en tenir, dans cette confrontation «africaine». Le plus important pour les Verts dans cette rencontre est de savoir maîtriser leurs nerfs et rester concentrés jusqu'au bout, pour pouvoir venir à bout de leur adversaire du jour, qui renferme en son effectif de jeunes talents ainsi que des joueurs d'expérience. «Sincèrement, la défaite face à l'Azerbaïdjan nous a fait beaucoup de mal. C'est surtout la manière qui nous a le plus blessés. L'adversaire n'était pas supérieur à notre équipe. Une défaite comme ça est dure à avaler. Honnêtement, nous avions largement les moyens de remporter l'or de ce tournoi. Mais, comme nous a dit le coach, cela fait aussi partie de l'apprentissage. Nous sommes une jeune sélection qui est en phase d'apprentissage et qui a d'autres défis à relever à l'avenir. On doit se ressaisir vite et nous concentrer sur nos futurs objectifs. A commencer par le match de dimanche face au Cameroun. Nous voulons absolument remporter cette rencontre et monter sur le podium. Les joueurs sont déterminés à montrer de quoi ils sont capables. Le Cameroun est une équipe à la fois athlétique et technique. Ca sera certainement un match difficile. Néanmoins, nous avons aussi notre mot à dire sur le terrain», nous a déclaré le joueur du Paradou Athlétic club, Ahmed Gâaga, la veille de la petite finale.

R. M.



Volley Ball (demi-finale)

Algérie 1- Azerbaïdjan 3

Les verts méconnaissables



Le six Algérien s'est incliné, en demi-finale du tournoi de volley Ball des jeux de la solidarité islamique, hier face au pays hôte par le score de 3 sets à 1. Dans cette rencontre les verts étaient méconnaissables.

Au terme d'une course poursuite, de plusieurs retournements de situations et de trois balles de set, l'Azerbaïdjan a fini par remporter la première manche sur le score de 28 à 26. A noter que les verts ont raté la première balle de set. Les Azéris ont enchainé le second set, en profitant des multiples erreurs directes au service du six Algériens et des fautes d'appréciations de l'arbitre au sol, le Turc Bulent Bozkovrt. Les camarades de Kerbouâa n'ont jamais réussi à aligner deux points de suite. Ils ont été mené de bout en bout dans ce set. Le pays hôte à remporté la seconde manche par 25 à 21. Dos au mur, les protégés de Mouloud Ikhedji ont entamé le troisième set avec beaucoup de détermination. Malgré les fautes d'arbitrage, les Algériens ont reporté la manche haut la main. prenant l'avantage à la marque dés l'entame, ils ont remporté le set sur le score de 25 à 20. Le quatrième set a tourné à l'avantage de l'Azerbaïdjan. Les poulains du coach Farid Jalalov ont su profiter des erreur de coordination de Algériens pour remporter la manche et le match par la même.

Après un début de set assez serré, les Azéris ont fini par s'imposer par 25 à 21. " c'est surtout le premier set qui nous a fait mal. Le perdre sur quatre fautes directes, alors qu'on avait une balle de match, est impardonnable. Les joueurs ont pris un coup au moral. l'équipe a d'ailleurs flanchée durant la deuxième manche. Au troisieme set, nous avons repris les choses en main, avant de perdre la quatrième manche. C'est vrai qu'on a subi une énorme pression, mais ca n'explique pas tout. Nous étions venus à Baku pour remporter la médaille d'or. Ca n'a pas marché. La réalité du terrain a fini par nous rattraper. Nous avons été battu par un adversaire mieux préparé. De notre coté, nous avons eu à peine dix jours de préparation.

De plus nous nous sommes déplacé en Azerbaïdjan quarante huit heure seulement après la finale de la coupe d'Algérie, et quelque jours seulement après les finales du championnat d'Algérie. Nous n'avons pas eu le temps nécessaire pour préparer ce tournoi, même si nous avions largement les moyens de faire mieux. " Nous déclaré le sélectionneur national, Mouloud Ikhedji à l'issue de la rencontre.

La sélection nationale disputera aujourd'hui la petite finale face à la Turquie. Dans l'autre demi-finale l'Iran s'est imposé face à la Turquie au bout de cinq sept (3/2).

R. M.

Médaille de bronze pour le perchiste

Algérien Cherabi

Le compteur de l'Algérie n'est pas resté bloqué à 37 médailles (7 or, 12 argent et 18 bronze) au tableau de la quatrième édition des jeux de la Solidarité islamique qui se déroulent à Baku. Par contre, le classement général l'Algérie n'a pas bougé d'un iota. Elle stagne à la sixième position, et ne risque pas de progresser. Elle se positionne juste derrière le Bahrein qui comptabilise, désormais, 18 médailles (10 or, 5 argent et 3 bronze). L'Algérie est par contre le premier pays africain dans cette manifestation sportive qui regroupe les athlètes de trois continents. Pour rappel, ces jeux sont outrageusement dominés par le pays hôte (130 médailles, dont 65 or, 37 argent et 28 bronze), et son voisin la Turquie (166 médailles, dont 64 or, 56 argent et 46 bronze).

Engagé dans le concours de saut à la perche, le dernier espoir algérien de glaner une ultime médaille pour la discipline a réussi à arracher une place au podium. Le perchiste Cherabi Hichem Khalil a offert à l'Algérie sa 18e médaille de bronze. Il s'est classé derrière le Saoudien Al Hizam Hussein et le Tunisien Romdhana Mohamed Amine. Le demi-fondiste Messaoudi Ali n'a pas réussi à briller à Baku. Il n'a pas fait mieux que son compatriote entré en lice, lors de cette dernière journée de compétition dans la discipline. L'Algérien s'est classé à la 6e place de la finale du 1.500 m, loin derrière le vainqueur de la course le Bahreïni Mikhou Sadik et les deux Marocains Elkaam Fouad et Kaazouzi Brahim. L'athlète algérien a réalisé un temps relativement moyen de 3,34',72" m. Engagé dans le concours de saut à la perche, le dernier espoir algérien de glaner une ultime médaille pour la discipline n'a pas fait mieux. Le perchiste Cherabi Hichem Khalil à terminé à l'avant-dernière position.

Par ailleurs, les rencontres de quart de finale de basketball féminin à trois, prévues hier, ont été annulées, à cause de la pluie. Le match Turquie-Algérie a été reporté à aujourd'hui. En cas de qualification, le trio algérien sera contraint de disputer la demi-finale le jour même, ainsi que la finale ou la petite finale.

R. M.