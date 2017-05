Témoignages sur la lutte de libération : projection d’un documentaire de fatima sissani

La réalisatrice Fatima Sissani a précisé, après la projection du film documentaire intitulé Tes cheveux démêlés cachent une guerre de sept ans que « nous avons peu de témoignages vivants » de personnes qui ont vécu la période coloniale. A l’issue de la projection de ce film documentaire à l’institut français d’Alger qui était archicomble, la réalisatrice a répondu aux différentes questions de l’assistance qui a exprimé son émotion devant ce film qui reflète « une toute petite partie » de ce que les Algériens ont. Le film documentaire qui est sorti en 2017 relate l’histoire de trois femmes Eveline, Zoulikha et Alice qui se sont engagées aux côtés du FLN, tout en relatant la singularité de leur histoire qui ne constitue pas uniquement la clandestinité, la prison, la torture et l’hôpital psychiatrique. De bon cœur, les trois femmes qui ont défendu la cause algérienne racontent dans le film documentaire l’Algérie sous le colonialisme français, la torture, l’antisémitisme, la prison et la pression de l’armée française sur la société algérienne.

Il convient de noter que Fatima Sissani a réalisé d’autres films documentaires, dont La langue de Zahra.

Hichem Hamza