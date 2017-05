Exposition photographique de Sihem Salhi : « La lumière que nous cherchons est dans nos cœurs »

Native de Constantine, Sihem Salhi expose avec dix-neuf autres photographes jusqu’au 13 juillet au musée national d’art moderne et d’art contemporain à Alger (MAMA) dans le cadre de l’exposition photographique (Iqbal / Arrivées). Ingénieure d’Etat en géologie des mines, cette artiste au talent avéré défie son handicap pour s’exprimer artistiquement, et le résultat est juste époustouflant.



Parlez-nous de vos débuts dans la photographie...

Etant ingénieure d’Etat en géologie des mines, je n’ai pas trouvé du travail à cause de mon handicap. J’ai suivi mon instinct artistique. J’ai fait de la musique et du théâtre, je fais aussi de la narration, j’aime raconter des histoires pour les enfants, mais si il y a un art qui m’appelle beaucoup, c’est bien le dessin. J’ai par la suite développée ma passion et mon intérêt pour la photographie comme moyen de dessiner. Après plusieurs styles, j’ai fait entre autres la photo classique, moderne, la photo de paysage et la photo du patrimoine, je me suis retrouvée dans la photo contemporaine avec une touche artistique.



Vous avez exposé une série de photo intitulée « Lumière d’âme » dans laquelle on peut voir une femme qui prie… Pouvez-vous nous dire plus sur le choix du sujet ?

J’ai bénéficié du workshop dirigé par Bruno Boudjelal (commissaire de l’exposition Iqbal / Arrivées) en 2015. Lorsque les autres photographes sortaient pour travailler dehors, Bruno m’a demandé de travailler sur le soi intérieur, il me disait qu’il y a beaucoup de spiritualité en moi. J’ai tout foiré le premier jour, la malchance a fait que mon appareil tombe en panne, et à un instant précis, j’étais à la bourre pour rejoindre le reste du groupe, en fermant la porte il y a eu un coup de vent, les rideaux ont donné une prise magnifique pleine de spiritualité et de mystère, le contraste clair et obscur m’a beaucoup plu, j’ai donc fait un autoportrait.



Vos œuvres sont d’une spiritualité infinie, une sorte de combat entre la lumière et les ténèbres…

La lumière que nous cherchons est propre à nous, elle est dans nos cœurs, c’est là qu’on trouve la vérité. Cette lumière est aussi la lumière de Dieu qui est en nous, elle est innée. On n’a pas besoin d’un tiers pour la trouver, il faut seulement suivre son instinct, dans ces prières ont sent la danse de l’âme avec la lumière qui resurgit de l’être pour partir vers l’infini. Cet infini durant lequel j’oublie mes peines et mes douleurs. Dans cet autoportrait, la spiritualité et la foi sont les éléments moteurs qui donnent une valeur et un sens profond à mes gestuels de prières, et tout mon corps et mon âme fusionnent avec cette lumière.

Entretien réalisé par Kader Bentounès