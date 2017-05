Le printemps des couleurs à la galerie Racim : Labyrinthes enchantés

C'est au travers de productions d'artistes contemporains que l'exposition collective Le printemps des couleurs laisse deviner la résurgence de la représentation labyrinthique, et, plus encore, tente de saisir la mentalité « dédaléenne » qui réside dans la plupart des œuvres exposées.

Le labyrinthe évoque en cela des récits mythiques, le mystère des origines, mais aussi la mise en forme rationnelle du caractère énigmatique du monde, ainsi qu'un espace intelligible et désacralisé. Autour de quelques champs de réflexion, l'exposition décline cette ambivalence du labyrinthe entre la tradition et la modernité, le religieux et le rationnel, le figuré et l'abstrait... Symbole d'une géométrie universelle, le labyrinthe représente la tension entre la complexité du réel et la simplicité géométrique, un contraste présent dans les œuvres d'artistes présents, où le sacré et les pratiques rituelles occupent une place, comme dans les peintures de Nourredine Chegrane ou Hammouche Nourredine «Casbah» et «Logha». La permanence symbolique du labyrinthe a aussi inspiré une série d'œuvres contemporaines, telle celle de Madjid Guemroud qui, à maints égards, présente l'origine « formelle » du labyrinthe, par ailleurs représentée par « Aframaz » de Zahia Kaci. De plus, comment aborder ce thème sans évoquer le personnage de « Dédale », créateur du labyrinthe de légende du palais de Minos ? Devenu ici symbole d'architecture et d'urbanité, le labyrinthe suggère une approche de la contemporanéité que l'on retrouve aussi chez Abdellaoui Mourad, ou encore Talbi Akacha («Les sacrifiés du 8 mai 1945»). Il inclut aussi une perception de l'espace mental, sans référence optique, qu'illustrent ici les œuvres d’Amel Benghazala ou de Abdallah Belhaimer, mêlant réel et virtuel, et celles de Kebièche Abdelhalim («Derrière un arbre») où le labyrinthe incarne l'espace moderne et urbain. Enfin l'exposition évoque les dédales de l'empreinte digitale avec notamment l'œuvre «Empreinte 3» ainsi que le devenir du labyrinthe, image virtuelle représentée par les toiles respectives de Kamel Benchemakh et de Smail Ouchène.

Ce que l'on peut retenir de cette exposition collective, c'est que les artistes, notoirement connus et nouveaux, ont voulu montrer que la création contemporaine se relie à toute tradition et que l'époque de la «table rase» est révolue. Ils viennent ainsi rappeler que l'œuvre d'art est, même de façon indirecte, une source d'inspiration continuelle. Ils témoignent enfin du rôle essentiel qu'ils jouent dans la formation d'une collection de toiles, fussent-elles du même artiste peintre ou d'un collectif d'une même tendance picturale.

Ce qui, ici, signifie que certaines rencontres s'imposaient d'elles-mêmes, comme celles de Nourredine Chegrane et Djahida Houadef, tandis que d'autres sont plus inattendues ; quelques-unes enfin, le fruit d'un hasard complice. Tout le charme d'une exposition collective est là, dans ce que chacun de nous peut y deviner le dénominateur commun adéquat, tel le «labyrinthe» pour la présente exposition. Kamel Bouslama