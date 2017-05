Ghardaïa : pour la préservation du référentiel religieux

Le secrétaire général du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, Redouane Maache, a appelé, jeudi depuis Ghardaïa, à la préservation du référentiel religieux de l’Algérie, basé sur la modération, la tolérance et le juste milieu, conformément aux préceptes énoncés dans le Coran. S’exprimant, à l’ouverture du deuxième colloque national sur l’enseignement coranique, tenu au siège de la wilaya, le SG du ministère des Affaires religieuses a indiqué qu’une réforme de l’enseignement coranique, basée sur une démarche participative avec l’ensemble des acteurs du champ religieux, a été entreprise afin de renforcer l’unité doctrinale et les constantes religieuses inscrites dans le référentiel du pays. «Dans le soucis de préserver notre référentiel religieux, basé sur la culture de la modération et du juste milieu, et de se prémunir contre les tentations de l’extrémisme, il appartient de mettre en place un enseignement coranique authentique et unifié dans nos classes coraniques», a-t-il affirmé, ajoutant que l’Algérie œuvre à la promotion d’un islam «tolérant», à la préservation de l’identité de la oumma (nation, ndlr) islamique et à la sensibilisation, pour «préserver l’islam et prôner les vraies valeurs de la religion, conformément à nos traditions ancestrales». Parlant de l’importance de ce deuxième colloque national sur l’enseignement coranique, M. Maache a indiqué que des propositions ont été formulées afin d’ériger cette manifestation scientifique en une rencontre maghrébine, en vue «d’unifier notre enseignement religieux». Dans une déclaration à la presse, le SG du ministère des Affaires religieuses a annoncé que des imams seront envoyés dans des pays européens (France, Allemagne, Espagne), pour diriger les prières de «Taraouih» durant ce mois de Ramadhan. Ce deuxième colloque national sur l’enseignement coranique réunit, durant une journée, une pléiade d’ouléma, penseurs et universitaires de différentes wilayas, pour débattre de l’unification des méthodes d’enseignement du Coran, en valorisant la méthode ancestrale de lecture de la parole divine (lecture collective). Les participants à cette rencontre examinent, en ateliers, diverses questions liées à la réforme de l’enseignement coranique, son avenir et sa modernisation, en s’inspirant de l’islam modéré de juste milieu, selon les organisateurs. Auparavant, le SG du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs avait donné le coup d’envoi d’une manifestation «Portes ouvertes» sur la Gendarmerie nationale, organisée au siège de l’Office des établissements de jeunes de Ghardaïa, et a honoré des imams et chefs de zaouïa. (APS)