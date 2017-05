1er Rallye de régularité avec spéciales à Tlemcen : Les pilotes et LES motards se sont régalés

La Fédération Algérienne des Sports Mécaniques (FASM), en collaboration avec la wilaya de Tlemcen, ont organisé le samedi 13 mai, la première édition du Rallye de régularité avec spéciales autos et motos de Tlemcen. Un rallye de régularité avec spéciales qui s’est déroulé en 3 étapes de course, sur une boucle de 40 km, de Béni Snous jusqu’à Lala Setti. Ce rallye s’inscrit dans le programme élaboré par la FASM, dans le cadre de la promotion et le développement de cette discipline au niveau national et international. Plusieurs clubs, notamment d’Alger et de Blida, pôle des sports mécaniques en Algérie, ont pris part à cette compétition. Le NR Dely Ibrahim, Club Bouinan, le CRM Birkhadem, le MO Birkhadem, Club de Blida, l’ES Ben Aknoun et l’ARBEE étaient présents pour le rallye- auto. Quant aux motos, il y avait le Club El Achour, Club de la Gendarmerie Nationale, le CSM Alger et l’ES Ben Aknoun. Une excellente ambiance et une bonne organisation, avec un super parcours, qui ont beaucoup plu aux participants, comme l’ont exprimé nombre d’entre eux. De nombreux pilotes et motards ont répondu à l’appel des organisateurs pour s’adonner à leur sport préféré. La beauté de la nature que présente la chaleureuse wilaya de Tlemcen a permis d’assister à une belle manifestation sportive en sports mécaniques et a fait sortir la population des villages et qui paraissait enthousiasmée par le spectacle offert. Chihab Balloul, président de la FASM, et les membres de son Bureau sont sur la bonne voie. Même si des insuffisances persistent, il faut reconnaitre que l’arrivée de Chihab Bahloul à la tête de la FASM a fait du bien à la discipline. Les compétitions se multiplient à travers de nombreuses régions du territoire national. Cela est une excellente chose pour les amoureux de la discipline mais une opportunité aussi pour la faire connaitre aux jeunes afin de les encourager vers la pratique. Il est vrai que les sports mécaniques demandent énormément de moyens. Cependant, les passionnés de courses auto et moto auront l’opportunité de s’adonner à leur hobby dans un cadre organisé et propice, en rejoignant les clubs existants. Par ailleurs, la FASM fait du développement des sports mécaniques et de leur vulgarisation à travers nombre de régions du pays, l’un de ses objectifs. En plus de leur aspect spectaculaire et des sensations fortes prodiguées, les sports mécaniques peuvent être un moyen de communication efficace dans le cadre de la prévention routière et contribuer à mettre un terme au terrorisme des routes.

De nombreuses compétitions ont déjà eu lieu et d’autres sont à venir, comme porté sur le programme de la FASM auquel nous reviendrons en détail dans nos prochaines éditions.

M.-A. A.