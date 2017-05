Athlétisme : Championnat National

Le championnat d'Algérie d'athlétisme handisport (hommes et dames), saison 2016-2017, a débuté au stade annexe du complexe Mohamed-Boudiaf (Alger), en présence de plus de 530 athlètes, un record absolu représentatif de tous les clubs algériens.

La compétition, qui enregistre la participation des athlètes d'élite, s'étend du 17 au 19 mai, et est rehaussée par la présence des responsables de la Direction technique nationale (DTN) et des entraineurs nationaux des différentes spécialités, venus pour évaluer le niveau de tous les athlètes, dont ceux de l'élite, en prévision des Mondiaux de Londres (juillet-2017), mais aussi afin de prospecter chez les jeunes talents, en vue d'une présélection en équipe nationale. S'agissant des titres nationaux, mise à part la suprématie du Groupement Sportif Pétrolier (GSP) dont la présence massive de ses athlètes (65 athlètes) contribuera, sûrement, au sacre final au nombre de médailles, la concurrence sera ouverte pour déterminer les locataires de places suivantes. L'association sportive de la Sûreté nationale (ASSN) avec 25 athlètes engagés, le club handisport Elansar Sétif et l'Espoir handisport Béjaïa (20 athlètes chacun), Mechaâl Abtal Bir Mourad Raïs (16 athlètes), Aurès Tahadi Batna handisport (12 athlètes), ou encore le Chabab Nécira Nounou d'Alger et ses champions paralympiques, seront les clubs qui, certainement, se mettront en évidence avec leurs athlètes internationaux, habitués aux sacres et aussi des jeunes prometteurs sportifs, prêts à relever le défi et taper aux portes de la sélection nationale. «Vu le nombre record (très attendu) de participants et en raison de temps, toutes les épreuves et concours se joueront en finales directes. Déjà avec les différents types d'handicaps et les multitudes classes inscrites au programme général, on aura à faire à une compétition non stop», a indiqué le direction de l'organisation sportive (DOS), Kamel Benhabilès, ajoutant que tout cela est bien pris en charge, en mobilisant une cinquantaine d'officiels (juges et arbitres) de la Ligue algéroise d’athlétisme, habituée, à chaque fois, à apporter son soutien et participe aussi à la réussite de l'événement. Des grosses performances sont attendues au cours des trois jours de compétition, surtout en présence des meilleurs athlètes algériens dont des champions du Monde et champions paralympiques. Le programme propose durant les trois journées de compétition (matin et après-midi) des concours de poids, club, disque, javelot et longueur et six épreuves (100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m et 5000 m) pour toutes les classes et types d'handicap.