Pour améliorer la gestion dans son secteur : Mme Benghebrit annonce la mise en application d’un système informatique

La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit, a annoncé, hier à Tlemcen, la mise en application d'un système informatique au niveau des établissements scolaires avant la fin du mois de juin prochain.

A l'ouverture d'une rencontre nationale sur le système informatique dans le secteur de l'éducation, Mme Benghebrit a expliqué que ces applications concerneront, entre autres, la ressource humaine, les infrastructures pédagogiques et permettront l'amélioration de la gestion administrative, la rationalisation des dépenses et la satisfaction des doléances des usagers.

Ce système, a ajouté la ministre, permettra une équité, une transparence et une crédibilité des procédures administratives et un traitement sécurisé des affaires administratives. Evoquant cette rencontre nationale, Mme Benghebrit a précisé que celle-ci permettra d'évaluer la phase expérimentale de ce système, mis en œuvre le 16 avril dernier. APS