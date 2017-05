CONFÉRENCE DU CHERCHEUR MOHAMED REBAH : L’engagement de la jeunesse

Lors d'une conférence-débat organisée à l'établissement arts et cultures de la wilaya d'Alger à la bibliothèque multimédia Bachir-Mentouri, en présence de moudjahidine et de chercheurs en histoire, Mohamed Rebah, qui fut l'un des lycéens qui ont répondu à l'appel du FLN de rejoindre les militants nationalistes au maquis, a tenu à préciser que la célébration du 61e anniversaire de l'engagement des étudiants de quitter les bancs de l'école et de rejoindre les révolutionnaires, permet de rappeler le rôle de l'élite au sein des militants, précisant que le FLN, représentant du peuple algérien, «avait besoin de ce soutien».

Le conférencier a précisé que de par leur niveau d'instruction, les élèves des lycée et les étudiants se sont occupés notamment à rédiger des tracts et accomplissent d'autres tâches concernant la cause nationale, dont soigner des blessés.

Il précisera, par ailleurs, que les étudiants engagés ont subi des pressions et des matraquages par les soldats français. Le chercheur a enfin précisé que son œuvre intitulée «Taleb Abderrahmane» est un effort de 20 ans après avoir recueilli des témoignages fondés auprès des survivants.

Hichem Hamza