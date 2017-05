MASCARA : Dans le recueillement

La célébration du double anniversaire de la journée nationale de l’Etudiant et de la création de l’UNJA qui coïncide avec le 19 mai de chaque année a donné lieu a donné à d’importantes activités culturelles. Après la levée des couleurs et le dépôt de la gerbe de fleurs au carré des martyrs, la délégation conduite par le secrétaire général de la wilaya par intérim s’est rendue au pôle universitaire de Sidi Said .

Une cérémonie de remise de diplômes et de cadeaux aux organisations estudiantines a été organisée au salon d’honneur.

Les étudiants méritants ont été également récompensés et une campagne de collecte de sang a été organisée pour la circonstance ainsi qu'une visite guidée à la ferme d’expérimentation de l'université à Maouss. Une conférence ayant trait à l’événement a été animée par le moudjahid, professeur et ancien diplomate Mohamed Debbah .

A. Ghomchi