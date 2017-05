Série de documentaires sur le MALG à Oran : Affluence nombreuse des jeunes

La deuxième et dernière journée de présentation de la série des films documentaires sur le parcours révolutionnaire et héroïque du Ministère de l’Armement et des Liaisons Générales (MALG) a été marquée, mercredi dernier à Oran, par une affluence nombreuse de jeunes qui ont exprimé leur engouement pour la connaissance de la glorieuse guerre de Libération nationale et les parcours militants de ses hommes. Organisée sous le haut patronage du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, la présentation, pour la première fois à Oran, d’une série de cinq films documentaires intitulée Sur les chemins de la liberté, a enregistré une forte présence de citoyens dont des étudiants, des lycéens et des membres d’associations intéressées par l’histoire de l'Algérie, notamment celle de la glorieuse Révolution. « Cette initiative de l’Association nationale des anciens membres du MALG est très importante. Elle nous a fait découvrir des pans importants de l’histoire de notre Révolution héroïque », a déclaré Meriem, une étudiante en 2e année de sociologie à l’université d’Oran, ajoutant : « Notre glorieuse histoire est une source de fierté pour la génération à laquelle j'appartiens ». Yacine, étudiant en 1re année master de sciences de gestion dans la même université portant le nom d’un artisan de la Révolution de Novembre 1954, le Président défunt Ahmed Ben Bella a estimé que « ce legs historique aux générations dont est fière notre nation constitue un repère civilisationnel pour lancer notre pays vers le progrès et la prospérité ». Et d'ajouter « les valeurs pour lesquelles ont lutté et milité nos ancêtres, que nous revisitons, sont les mêmes qui nous poussent aujourd’hui à construire un avenir radieux basé sur le patriotisme, le sacrifice et la fidélité ». Pour l’étudiant Mohamed de l’institut de traduction d’Oran, « les jeunes sont attachés à l’histoire de la glorieuse Révolution et éprouvent un grand intérêt à connaître davantage son parcours et ses événements », se déclarant ému par le contenu de ces films documentaires qui abordent les conditions de création et d'évolution du MALG, surtout en présence de moudjahidine, d'anciens membres de cet appareil historique et du président de son association nationale, Dahou Ould Kablia. Cette manifestation, qui a enregistré l’affluence d'élèves du lycée chahid Hamou-Boutlélis d’Oran, a été marquée par un échange de points de vue entre jeunes et moudjahidine et la présence d'anciens chefs d’unités du MALG représentant l'appareil des renseignements de l’Armée de libération nationale (ALN). (APS)