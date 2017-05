Pour faire connaître les faits héroïques et les grandes épopées des Algériens

Le ministre des Affaires religieuses et du Waqf, ministre des Moudjahidine par intérim, Mohamed Aïssa, a estimé hier à Oran, que les faits héroïques et grandes épopées réalisés par les Algériens durant leur lutte implacable contre le colonisateur français doivent être transmis au monde entier à travers la traduction de livres d'histoire vers l'anglais et la création d'un espace virtuel interactif consacré à la Révolution. M. Mohamed Aïssa qui présidait les festivités officielles marquant la journée de l'Etudiant aux côtés de la ministre de la Poste et des Technologies de l'information et de la communication, Houda Imane Faraoun, et du ministre de l'Enseignement et de la Formation professionnels, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique par intérim, Mohamed Mebarki, a insisté lors de sa visite du stand du Centre national des « études et de recherches sur le mouvement national et la Révolution du 1er novembre 1954, sur la nécessité de « développer la traduction de livres d'histoire vers l'anglais pour que le monde entier puisse prendre connaissance des faits héroïques et grandes épopées des enfants de ce peuple ». « Il est important de faire un effort pour assurer la traduction de livres d'histoire vers l'anglais », a-t-il indiqué avant de préciser que le Centre national d'études et de recherches sur le mouvement national et la Révolution du 1er novembre 1954 « est en mesure de prendre contact avec les différentes universités et compétences universitaires à cet effet ». Il a souligné à ce propos, que « la traduction des livres d'histoire vers l'anglais sera le programme des cinq prochaines années ». D'autre part, le ministre des Affaires religieuses et du Waqf a affirmé l'importance de « créer un espace virtuel interactif ouvert sur le monde entier qui sera alimenté par certains grandes rubriques ou seront narrées en langue anglaise, les souffrances du peuple algérien et sa résistance face au colonialisme français ainsi que les faits héroïques de ses enfants ». « Chaque année, nous nous remémorons lors des différentes dates commémoratives les faits et actes de nos aïeux mais le monde ignore tous des détails », a-t-il poursuivi. « Il me paraît important de sélectionner quelques titres en anglais relatant globalement les souffrances des Algériens et de les mettre sur un site électronique pour que le monde sache la réalité des faits et que certains arrêtent de remettre en question la Révolution », a souligné le ministre, arguant que « le monde entier est passé au virtuel et que les jeunes passent plus de temps dans cet espace qu'avec un livre ». (APS)