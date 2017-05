Les relations algéro-tunisiennes « privilégiées »

La ministre tunisienne du Tourisme et de l'Artisanat, Selma Elloumi-Rekik, a indiqué, jeudi à Alger, que les relations algéro-tunisiennes étaient «privilégiées», appelant à «l'impératif de les développer et de les relancer», à l'issue de l'audience que lui a accordée le ministre de l'Aménagement du territoire, du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelouahab Nouri.

«Les programmes tracés par les ministères des deux pays ont tous été réalisés», a-t-elle soutenu, soulignant que le partenariat bilatéral dans le domaine du tourisme ne datait pas d’hier entre l'Algérie et la Tunisie, et «nous nous attelons à conclure de nouvelles conventions».

De son côté, M. Nouri a précisé que cette rencontre «a permis d'évoquer les relations bilatérales, notamment en matière de tourisme». «En 2015, la réunion de la haute commission mixte algéro-tunisienne a été couronnée par plusieurs décisions, et nous avons œuvré, depuis cette date, à les mettre en œuvre sur le terrain et nous sommes sur le point de les finaliser. Les relations entre les deux pays sont complémentaires et excellentes», a ajouté M. le ministre, mettant l'accent sur l'impératif de les développer davantage et de mettre à profit l'expérience tunisienne dans le domaine du tourisme. La visite de la ministre tunisienne, rappelle-t-on, s'inscrit dans le cadre du 18e Salon international du tourisme et des voyages (SITEV), qui ouvrira ses portes jeudi soir jusqu'au 22 mai. (APS)