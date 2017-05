Une ambiance festive au concours du meilleur habit traditionnel à Mila

Une ambiance festive a marquée, jeudi, le concours de l’habit traditionnel, tenu à la maison de la Culture M'barek-El-Mili de la ville de Mila, organisé à l’occasion du Mois du patrimoine. À l’initiative de l’émission «Nostalgia», de Radio-Mila, plus de 60 participants ont pris part à cette manifestation culturelle et patrimoniale, dont 40 participantes pour l’habit traditionnel féminin. Pour Mme Yamina N., 60 ans, artisane, qui a valorisé l’initiative, ce genre de rendez-vous «pérennise un legs civilisationnel et encourage les artisans à préserver un patrimoine national». Les lauréats de ce concours, ainsi que six femmes qui perpétuent la tradition du port de la «M’laya» ont été récompensés dans une cérémonie présidée par le wali Mohamed Djamel Khanfar. Des habits traditionnels féminins et masculins, confectionnés avec l’art et la manière, ont été exposés au hall de la maison de la Culture M’barek-El-Mili, pour rappeler aux visiteurs la richesse du patrimoine de la région. Des gâteaux traditionnels reflétant tout le savoir-faire de la ville de Mila ont également rehaussé ce rendez-vous, clôturé par des déclamations poétiques. À l’occasion, des participants à ce concours ont recommandé l’instauration d’une journée nationale de l’habit traditionnel, afin de valoriser le patrimoine matériel régional et national. Il est à signaler que l’émission «Nostalgia» avait auparavant organisée des concours dédiés aux contes, aux dictons et aux proverbes populaires. (APS)