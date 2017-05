Tourisme : 100 nouveaux établissements hôteliers seront réceptionnés en 2017

En vue de combler le déficit en matière d'hébergement, 100 nouveaux établissements hôteliers devraient être réceptionnés en 2017.

C’est ce qu’a indiqué, jeudi, le ministre de l'Aménagement du territoire, du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelouahab Nouri. À l’occasion d’une conférence de presse organisée, en marge de l’inauguration officielle de la 18e édition du Salon international du tourisme et des voyages (SITEV), au palais des Expositions, il a indiqué que son département accorde une grande importance pour l’investissement, qui constitue la pierre angulaire pour relancer le tourisme et lui permettre de contribuer au développement économique. Appuyant ses dires, le ministre a mis l’accent sur les projets touristiques qui seront réalisés dans le cadre du programme du Président der la République, en soulignant que «584 projets touristiques sont en cours de réalisation, sur un total de plus de 1.670 projets accrédités jusqu'à présent, par le secteur». En réponse à une question relative au nombre des hôtels publics programmés pour la réhabilitation, M. Nouri a fait savoir qu’une enveloppe de plus d'un milliard de dollars est consacrée dans le but de moderniser plus de 65 hôtels publics au niveau national, avant d’insister ensuite sur l'importance de la garantie d'infrastructures hôtelières et touristiques à travers tout le pays, répondant aux normes internationales et à même de satisfaire la demande des clients. Afin de promouvoir la destination Algérie, en permettant aux touristes étrangers de découvrir les richesses naturelles et touristique de notre pays, le ministre a indiqué qu’il faut consentir davantage d'efforts. Et de poursuivre : «Notre principal objectif est de rendre notre pays une destination touristique par excellence. On doit transformer l’Algérie, à moyen terme, en centre touristique pour les visiteurs étrangers.» S’agissant du secteur de l’Artisanat, le ministre trouve que sa prise en charge est nécessaire, car celui-ci recèle d'importants atouts et potentialités qui la qualifient à être un sérieux concurrent pour les grands pays touristiques. Pour confirmer l’importance et la grande volonté des pouvoirs publics de développer ce domaine porteur pour l’économie nationale, le premier responsable du secteur a cité le fonds de soutien aux artisans, qui existe, a-t-il dit, «toujours, d'autant que le secteur de l'Artisanat contribue, avec plus de 270 milliards de dinars/an, dans le PIB national». À une question sur la facilitation des mesures d'octroi de visas pour les touristes étrangers, le ministre a rappelé l’installation d’un groupe de travail récemment au niveau du Premier ministère regroupant le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, les ministres de l’Intérieur et des Collectivités locales, et du Tourisme. «Ce groupe de travail, a-t-il précisé, a notamment pour objectif de chercher les moyens à même de faciliter les procédures d'entrée en Algérie, aux touristes étrangers, au niveau des consulats et des ambassades algériens à l'étranger.» La cérémonie d'ouverture du 18e SITEV, qui s’étalera jusqu'au 22 mai, a été marquée par la présence de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mounia Meslem Si Ameur, et de la ministre tunisienne du Tourisme et de l'Artisanat, Selma Elloumi-Rekik. Il y a lieu de noter que ce Salon, qui a regroupé environ 220 participants venant de différents pays, a pour objectif de valoriser et de faire connaître les potentialités touristique de l’Algérie, la promotion de la destination Algérie et le développement d’une industrie touristique de qualité, l’échange d’expériences entre les opérateurs touristiques nationaux et étrangers. M. A. Z.