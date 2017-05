Accord Opep - non-Opep M. Boutarfa : « l'élargissement de l'adhésion sera discuté à Vienne »

Le ministre de l'Energie, Noureddine Boutarfa, a indiqué jeudi dernier à Moscou que les pays de l'Opep et non-Opep mettraient à profit leur réunion prévue le 25 mai à Vienne, pour élargir l'adhésion au principe de l'adoption d'une position commune vis-à-vis des tendances du marché mondial du pétrole. « L'accord Opep - non-Opep sur la réduction de la production de pétrole a déjà acquis un très large consensus. Mieux, d'autres pays, dont certains du continent africain, se sont engagés à soutenir, eux aussi, cet accord. A Vienne, nous allons discuter de la manière d'affiner davantage ces prises de position communes », a souligné M. Boutarfa à la presse à l'issue de sa rencontre avec son homologue russe, Alexander Novak, au cours de laquelle ils se sont exprimés en faveur d'une prolongation de l'accord sur une réduction de la production pour une durée de 9 mois supplémentaires. « L'adhésion à l'accord de réduction de la production est totale avec 100% au niveau des pays de l'Opep, alors que le taux d'engagement chez les pays producteurs non-Opep est tout aussi important, environ 95% », a ajouté le ministre.

Au cours de leurs entretiens, MM. Boutarfa et Novak ont relevé « la nécessité de mettre en place une commission d'experts qui sera chargée de suivre les développements du marché mondial afin de faciliter la prise de décisions idoines dans toutes les situations », selon M. Boutarfa.

Pour rappel, la Russie, pays non membre de l'Opep, s'était déjà prononcée en faveur d'une prolongation de l'accord de réduction de la production. Lundi dernier, le président Vladimir Poutine s'est dit « optimiste » concernant une éventuelle reconduction de l'accord en question. Les pays membres de l'Opep et onze pays producteurs non membres vont discuter de la possibilité de prolonger l'accord de réduction de la production, à Vienne, les 24 et 25 mai.

Pour faire remonter les prix du pétrole, en décembre 2016, lors d'une réunion à Vienne, les pays de l'Opep et onze Etats non membres étaient convenus de réduire la production de pétrole de 1,8 million de barils par jour pendant le premier semestre 2017 à raison de 1,2 mbj par l'Opep et 600.000 bj par onze pays hors-Opep (Azerbaïdjan, Brunei, Bahreïn, Guinée équatoriale, Kazakhstan, Malaisie, Mexique, Oman, Russie, Soudan et Sud-Soudan).