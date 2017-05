Entreprises : Projet de création de 200 startups innovantes en six mois, dès juin prochain

Un total de 200 startups innovantes devrait être créé en six mois à partir de juin prochain grâce à une entité d'accompagnement algérienne appelée Carrefour international pour l'industrie scientifique et technologique (CIIST), a indiqué jeudi dernier à l'APS le commissaire de cette instance, M. Mustapha Rahmani, en marge de la première édition du CIIST tenue à l'Université des sciences technologiques Houari Boumediène (USTHB).

L'opération de création de ces 200 startups innovantes, entre le 14 juin et le 14 décembre 2017, sera concrétisée à travers l'organisation de neuf séminaires régionaux au niveau national, fait savoir M. Rahmani. « C'est au niveau de l'université que nous trouvons la matière première relative aux idées de projets et de recherche », affirme-t-il en déplorant que plus de 6.000 projets de recherche scientifique appliquée attendent toujours le marché de l'entreprenariat. Dans ce contexte, il a lancé un appel à tout le réseau de patronat en citant le Forum des chefs d'entreprises (FCE), la Confédération générale des entrepreneurs algériens (CGEOA) et la Confédération algérienne du patronat (CAP) pour contribuer au projet de CIIST. Lors de cette édition du CIIST, il a été signé une dizaine de contrats portant des projets de création d'entreprises innovantes, présentés par de jeunes investisseurs et chercheurs issus de l'USTHB, a indiqué pour sa part le vice-président du CIIST, M. Soufiane Hamini. Ils portent sur des secteurs économiques dont essentiellement le domaine pharmaceutique, le BTPH et l'industrie navale. S'agissant de la concrétisation de ces projets et en particulier le mode de leur financement, M. Hamini a expliqué qu'un bureau national serait installé à la fin mai à Alger et dont le rôle est d'accueillir les chercheurs porteurs de projets d'entreprises et de constituer une passerelle entre ces derniers et le monde industriel. Un accompagnement financier sera assuré par le CIIST, créé en 2010, en participant à hauteur de 40% du capital de la startup qu'il récupérera une fois que l'entreprise engrangera des bénéfices. Les partenaires qui vont accompagner le CIIST dans son projet d'accompagnement pour la création de ces startup dont notamment la Banque de développement local (BDL), la Société nationale de leasing (SNL), El Jazair Istithmar, l'Institut national de la propriété industrielle (INAPI) et l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur (ALGEX).

Selon les responsables du CIIST, moins de 20% des diplômés universitaires durant la précédente décennie se sont dirigés vers les mécanismes d'appui pour la création des petites entreprises (ANSEJ...) alors que 40% ne trouvent pas un travail stable.

Le CIIST cite aussi la création de 500.000 petites entreprises entre 1997 et 2015 par l'ANSEJ et la CNAC. (APS)