Forum des chefs d’entreprise : Développer les compétences des jeunes

La délégation de wilaya du FCE a tenu récemment sa première rencontre mensuelle consacrée à l’écoute des préoccupations des chefs d’entreprise, l’évaluation du chemin parcouru et la mise en œuvre de solutions allant dans le sens de la prise en charge des préoccupations exposées. Une rencontre d’autant plus importante qu’elle a été aussi marquée par la présence de jeunes promoteurs gestionnaires de TPE et de PME qui n’ont pas manqué de saisir cette opportunité pour dire leurs capacités à contribuer à l’effort national au titre des mécanismes réglementaires établis en la matière, faisant état de leur ambition à aller à la conquête d’un programme de charge à la mesure des capacités et des compétences de ce potentiel juvénile. Intervenant à l’ouverture de cette réunion, Amer Seklouli, délégué du FCE de la wilaya de Sétif et président de la chambre de commerce et d’industrie El Hidhab ne manquera pas de dire la volonté de cette délégation à s’inscrire dans les orientations nationales et faire état de la disponibilité à aider les jeunes promoteurs de Jil FCE dont le vice-président national, Diafat Nassim, assistait à ces travaux. Il soulignera que la stratégie du FCE s’inscrit dans une vision tendant à exercer de manière constructive, une influence positive sur les choix économiques pour une société prospère au sein de laquelle l’entrepreneuriat, la créativité, la productivité, la création de richesses et le développement du capital humain sont des conditions nécessaires pour l’amélioration du niveau de vie du citoyen. « A mes homologues chefs d’entreprise et opérateurs économiques de cette wilaya, aux jeunes promoteurs, futurs grands acteurs du développement et de notre économie nationale, je dis que les portes de la délégation du FCE de la wilaya de Sétif sont grandes ouvertes et notre volonté est d’autant plus grande à travailler ensemble à l’effet de mettre en place une économie compétitive, génératrice de richesses et d’emplois. Ainsi, nous serons ce maillon fort qui nous permettra de nous ancrer dans la dynamique qu’ont connue les pays émergents, avec le rôle déterminant de l’Etat et un partenariat stratégique avec l’ensemble des acteurs de notre développement, ce défi n’est pas facile mais pas impossible.»

Il a appelé de ce fait toutes les composantes présentes dans cette salle du musée national à œuvrer ensemble et à ne pas disperser les forces et les moyens.

F. Zoghbi