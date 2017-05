M. Noureddine Yassa, DG du CDER, sur les ondes de la chaîne III : « Aller vers un mix énergétique algérien »

« L’Algérie a tout l’intérêt de préserver son leadership et suprématie énergétique dans le conventionnel », a déclaré, mercredi dernier, sur les ondes de la Chaîne III, le directeur général du Centre national de développement des énergies renouvelables (CDER), le professeur Noureddine Yassa. L’idéal, pour lui, est d’aller vers un mix énergétique algérien qui donnera une importance particulière aux énergies renouvelables, précisant que l’Algérie dispose d’un potentiel important pour l’accompagner dans sa transition énergétique.

Le DG du CDER a souligné que de plus en plus d’entreprises économiques et industrielles font appel aux solutions technologiques développées par la recherche en Algérie.

Le professeur Yassa a émis le vœu que le rapprochement entre le monde de la recherche et les opérateurs économiques devienne le plus étroit possible, dans l’intérêt de ces deux partenaires et du développement du pays. Au Salon de l’innovation, qui s’ouvre demain précise-t-il, est attendu des exposants d’expliquer au grand public comment transformer les solutions technologiques en solutions industrielles. Pour illustrer les avancées réalisées par la recherche l’intervenant fait état, tour à tour, de la conception d’un véhicule électrique alimenté à l’énergie solaire, de celle d’un vélo fonctionnant à l’aide d’un moteur à hydrogène ainsi que de diverses autres solutions susceptibles de trouver des applications dans les secteurs des transports et de l’agriculture. Ce n’est pas tout. L’universitaire cite, également, des solutions innovantes développées en matière de production d’énergies solaire, éolienne et thermique et dans le domaine de la santé, à travers la conception d’un système de conservation des vaccins utilisable dans des lieux non connecté au réseau électrique. A propos du projet de création d’une centrale solaire de 4.000 mégawatts dans le sud de l’Algérie, le professeur Yassa rappelle qu’il s’agit là d’un programme «ambitieux» par le biais duquel, dit-il, l’Algérie entend diversifier ses besoins énergétiques. Pour rappel, le ministre de l’Energie Noureddine Boutarfa, à partir de Madrid, a abordé les perspectives de coopération et d’investissement dans le domaine énergétique, en particulier dans l’exploration, la production, la transformation des hydrocarbures et les énergies renouvelables. À ce propos, M. Boutarfa a présenté le projet de réalisation en Algérie d’une capacité en solaire photovoltaïque de 4050 MWc adossé à un projet industriel intitulé «Atlas I». Par ailleurs, le directeur du CDER, également sous-directeur d’un Panel de l’ONU sur les changements climatiques, rappelle le déroulement à partir de demain, du Salon national de l’innovation, coïncidant avec la journée de l’étudiant. Il s’agit, indique-t-il, d’une occasion pour les centres et laboratoires nationaux de recherche ainsi que pour les clubs scientifiques, de faire connaître les résultats de leurs travaux dans des domaines aussi divers que ceux de la sécurité alimentaire, des technologies numériques, des énergies renouvelables ou de l’environnement. A propos de la toute récente découverte du chercheur algérien de l’université de Sétif, Saïd Bouhelal, le Pr. Yassa explique qu’il consiste à faire subir à ces plastiques un mécanisme réactionnel permettant, à partir de leur état, de les régénérer sous leur forme initiale dotés, en outre, de propriétés physico-chimiques permettant des « applications plus importantes et plus diverses ».

Fouad Irnatene